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Странная еда Древней Руси, которую мы не будем есть сегодня

Странная еда Древней Руси, которую мы не будем есть сегодня - РИА Новости, 20.06.2025

Странная еда Древней Руси, которую мы не будем есть сегодня

Довольно часто блюда и напитки наших досточтимых предков приводятся в пример как образец вкусной и здоровой пищи. Однако в мире блинов, щей, пирогов, каш и... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:55:00+03:00

2025-06-20T14:55:00+03:00

2025-06-20T14:55:00+03:00

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Довольно часто блюда и напитки наших досточтимых предков приводятся в пример как образец вкусной и здоровой пищи. Однако в мире блинов, щей, пирогов, каш и кваса существовала и весьма экстравагантная еда, попробовать которую сейчас далеко не каждый отважится.НяняЭто странноватое блюдо встречается у Николая Васильевича Гоголя на страницах его бессмертного творения "Мертвые души". "Эдакой няни вы не будете есть в городе, там вам черт знает, что подадут!" — хвастается Собакевич Чичикову на страницах произведения.Для приготовления няни использовали баранью голову и ножки. Из головы извлекали мозги, а ножки отваривали. Мясо и мозги обжаривали с луком, а затем добавляли к ним отварную гречку.После полученной массой фаршировали бараний желудок, зашивали его и томили несколько часов в печи.Петушиные гребешкиДаже в настоящее время, когда несчастных кур и петухов разделывают до последнего сантиметра гоняющиеся за прибылью предприниматели, в магазинах мы не найдем петушиных гребешков. Да и, честно говоря, немного странновато есть петушиную прическу.А вот наши прадеды потребляли гребешки с большим удовольствием. Причем гребешки с кушали и дворяне, и даже цари, их закладывали в чугунок, добавляли траву и грибы, тушили и потом клали в ржаной хлеб, поливая черничным соусом.Стоил такой продукт совсем недёшево, гребешок ведь на петушке один, а надо десяток штук за присест.КовбыкЭто блюдо запорожских казаков очень полюбили русские путники, которым частенько приходилось проводить в пути несколько дней.Для приготовления ковбыка использовались потроха, в те времена часто ели и внутренние органы животных. Для блюда использовали в основном потроха свиньи: желудок, лёгкие и печень. Ингредиенты перемалывали с луком и перцем, оставляли мариноваться на какое-то время и зашивали всё в свиной желудок.Казаки могли носить с собой такой "бизнес-ланч" целый день, а во время привала просто зажаривали ковбык на костре и съедали.Берёзовая кашаА это крестьянское блюдо помогало нашим предкам не умереть с голоду, поэтому ели его не с самым большим удовольствием.В отличие от сказочной каши из топора, каша из берёзы была суровой реальной, сильно выручая крестьян во времена неурожая.Рецепт довольно простой: необходимо было снять внутреннюю тонкую кору, которая находится под берестой, и сварить.Варили долго, по плотности такая каша чем-то напоминала манную. Даже в походе вряд ли сейчас найдётся желающий её попробовать.Хлеб из лебедыЕщё одним примером кухни, чтобы не умереть с голоду, являются блюда из лебеды. Из неё делали каши, хлеб, запекали котлеты.В неурожайный год её семена подмешивали к скудным запасам ржаной муки и делали очень питательный, но совершенно не вкусный хлеб.Который хотя и хранился дольше, но сильно горчил, плохо усваивался организмом и стал одним из символов трудных времён.Есть даже башкирская поговорка: "Хлеб из лебеды что горчица, а кто дружбу мутит, в друзья не годится".Рыбная тухляшкаУже само название говорит о многом. Это слабосолёная протухшая рыба, которую держали в бочках и ямах с соответствующим тухловатым запахом.Рыбы при удаче могли наловить много, съедали не всю, да и на солнце она быстро портилась. Вот и придумали наши предки, это странное блюдо для "спасения" протухшей рыбы.Обычно крестьяне в специально вырытую яму, которую выкладывали листьями и глиной, внутрь помещали протухшую рыбу и солили.Благодаря соли избавлялись от паразитов и опасных микробов. Через некоторое время яму открывали и черпали тухляшку вёдрами, подавая на стол.Полоток – мумия гусяЕщё одно блюдо, о котором сейчас мало кто слышал, но которое с удовольствием ели наши предки. Полоток — это сушёный гусь, который хранился и готовился очень длительное время, чаще всего сезон или два.Готовилось данное блюдо впрок, делая заготовки из гуся заранее осенью, чтобы полакомится весной. Тушку птицы разрезали на половинки, извлекали кости и герметично закрывали в бочке с селитрой и пряностями.Оставляли гуся до лучших времён, часто перед употреблением в пищу предварительно коптили. Мумия гуся была довольно жёсткой, поэтому полотки перед подачей отваривали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество