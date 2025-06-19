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Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными - РИА Новости, 19.06.2025

Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:42:00+03:00

2025-06-19T16:42:00+03:00

2025-06-19T16:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

вооруженные силы украины

киев

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ. "Алло! Мам, привет, я приехал, я вернулся … всё нормально … Всех люблю, всем привет", - сказал в трубку один из них. Мать военнослужащего поинтересовалась, находится ли он уже в Москве, сын объяснил, что пока на территории Белоруссии. Кроме того, она дала ему наставление – ничего не бояться и говорить всегда правду. Другой военнослужащий созвонился с сыном, попросил его немного потерпеть и пообещал, что скоро будет дома. "Алло, зайчик, привет! Я уже в Белоруссии, нас поменяли, я уже дома", - сказал ещё один военнослужащий. Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Сынок, потерпи, скоро дома буду". Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной Киеву территории Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими. 2025-06-19T16:42 true PT0M34S

Видео с вернувшимися из плена российскими военными Видео с вернувшимися из плена российскими военными 2025-06-19T16:42 true PT0M17S

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россия, белоруссия, вооруженные силы украины, киев, здоровье - общество