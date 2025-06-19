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Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 19.06.2025 (обновлено: 16:55 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zvonok-2023967775.html
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными - РИА Новости, 19.06.2025
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными
Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:42:00+03:00
2025-06-19T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
вооруженные силы украины
киев
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ. "Алло! Мам, привет, я приехал, я вернулся … всё нормально … Всех люблю, всем привет", - сказал в трубку один из них. Мать военнослужащего поинтересовалась, находится ли он уже в Москве, сын объяснил, что пока на территории Белоруссии. Кроме того, она дала ему наставление – ничего не бояться и говорить всегда правду. Другой военнослужащий созвонился с сыном, попросил его немного потерпеть и пообещал, что скоро будет дома. "Алло, зайчик, привет! Я уже в Белоруссии, нас поменяли, я уже дома", - сказал ещё один военнослужащий. Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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"Сынок, потерпи, скоро дома буду". Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной Киеву территории
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории российскими военнослужащими.
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Видео с вернувшимися из плена российскими военными
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россия, белоруссия, вооруженные силы украины, киев, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Киев, Здоровье - Общество
Бойцы, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, созвонились с родными

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие, вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории, созвонились с родными, соответствующий видеоролик опубликовало Минобороны РФ.
"Алло! Мам, привет, я приехал, я вернулся … всё нормально … Всех люблю, всем привет", - сказал в трубку один из них.
Мать военнослужащего поинтересовалась, находится ли он уже в Москве, сын объяснил, что пока на территории Белоруссии. Кроме того, она дала ему наставление – ничего не бояться и говорить всегда правду.
Другой военнослужащий созвонился с сыном, попросил его немного потерпеть и пообещал, что скоро будет дома.
"Алло, зайчик, привет! Я уже в Белоруссии, нас поменяли, я уже дома", - сказал ещё один военнослужащий.
Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство.
Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияВооруженные силы УкраиныКиевЗдоровье - Общество
 
 
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