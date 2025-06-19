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"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр - РИА Новости, 19.06.2025
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05:13 19.06.2025 (обновлено: 12:50 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2023771589.html
"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр
"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр - РИА Новости, 19.06.2025
"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр
Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся из рабочего визита в Австрию, где побывал вместе с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:13:00+03:00
2025-06-19T12:50:00+03:00
в мире
австрия
украина
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владимир зеленский
александер ван дер беллен
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся из рабочего визита в Австрию, где побывал вместе с Владимиром Зеленским."Вице-премьер-министр Алексей Чернышов предсказуемо не вернулся на Украину", — написал в Facebook* руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.Он напомнил, что в конце прошлой недели Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили нескольких бывших подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития и "Нафтогазе" в неправомерном обогащении."По информации источников УП в правоохранительных органах, границу он не пересекал", — добавил журналист.Владимир Зеленский 16 июня посетил Вену и провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. После встречи ван дер Беллен заявил, что Вена не смогла бы предоставить Киеву военную помощь, даже если бы захотела, но она оказывает поддержку в части медицины и обеспечения энергией. При этом Австрия видит экономический интерес в участии в восстановлении Украины, добавил глава государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023160778.html
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в мире, австрия, украина, вена, владимир зеленский, александер ван дер беллен, facebook, нафтогаз украины
В мире, Австрия, Украина, Вена, Владимир Зеленский, Александер Ван дер Беллен, Facebook, Нафтогаз Украины
"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр

Журналист Ткач: министр единства Украины Чернышов не вернулся в Киев из Австрии

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся из рабочего визита в Австрию, где побывал вместе с Владимиром Зеленским.
"Вице-премьер-министр Алексей Чернышов предсказуемо не вернулся на Украину", — написал в Facebook* руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.
Зеленский забыл про свою жену во время визита в Вену - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Зеленский опозорил свою жену в Вене
16 июня, 16:43
Он напомнил, что в конце прошлой недели Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили нескольких бывших подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития и "Нафтогазе" в неправомерном обогащении.
"По информации источников УП в правоохранительных органах, границу он не пересекал", — добавил журналист.
CC BY-SA 4.0 / KODA / Министр единства Украины Алексей Чернышев
Министр единства Украины Алексей Чернышев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
CC BY-SA 4.0 / KODA /
Министр единства Украины Алексей Чернышев. Архивное фото
Владимир Зеленский 16 июня посетил Вену и провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. После встречи ван дер Беллен заявил, что Вена не смогла бы предоставить Киеву военную помощь, даже если бы захотела, но она оказывает поддержку в части медицины и обеспечения энергией. При этом Австрия видит экономический интерес в участии в восстановлении Украины, добавил глава государства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Австрийские правые потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену
16 июня, 20:12
 
В миреАвстрияУкраинаВенаВладимир ЗеленскийАлександер Ван дер БелленFacebookНафтогаз Украины
 
 
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