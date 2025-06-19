"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр
Журналист Ткач: министр единства Украины Чернышов не вернулся в Киев из Австрии
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся из рабочего визита в Австрию, где побывал вместе с Владимиром Зеленским.
"Вице-премьер-министр Алексей Чернышов предсказуемо не вернулся на Украину", — написал в Facebook* руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.
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Он напомнил, что в конце прошлой недели Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили нескольких бывших подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития и "Нафтогазе" в неправомерном обогащении.
"По информации источников УП в правоохранительных органах, границу он не пересекал", — добавил журналист.
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Министр единства Украины Алексей Чернышев. Архивное фото
Владимир Зеленский 16 июня посетил Вену и провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. После встречи ван дер Беллен заявил, что Вена не смогла бы предоставить Киеву военную помощь, даже если бы захотела, но она оказывает поддержку в части медицины и обеспечения энергией. При этом Австрия видит экономический интерес в участии в восстановлении Украины, добавил глава государства.
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