https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2023771589.html

"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр

"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр - РИА Новости, 19.06.2025

"Не вернулся": от Зеленского в Австрии сбежал министр

Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся из рабочего визита в Австрию, где побывал вместе с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:13:00+03:00

2025-06-19T05:13:00+03:00

2025-06-19T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр единства Украины Алексей Чернышов не вернулся из рабочего визита в Австрию, где побывал вместе с Владимиром Зеленским."Вице-премьер-министр Алексей Чернышов предсказуемо не вернулся на Украину", — написал в Facebook* руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.Он напомнил, что в конце прошлой недели Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили нескольких бывших подчиненных Чернышова в министерстве регионального развития и "Нафтогазе" в неправомерном обогащении."По информации источников УП в правоохранительных органах, границу он не пересекал", — добавил журналист.Владимир Зеленский 16 июня посетил Вену и провел переговоры с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. После встречи ван дер Беллен заявил, что Вена не смогла бы предоставить Киеву военную помощь, даже если бы захотела, но она оказывает поддержку в части медицины и обеспечения энергией. При этом Австрия видит экономический интерес в участии в восстановлении Украины, добавил глава государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023160778.html

https://ria.ru/20250616/zelenskiy-2023204621.html

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в мире, австрия, украина, вена, владимир зеленский, александер ван дер беллен, facebook, нафтогаз украины