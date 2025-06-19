Рейтинг@Mail.ru
Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zelenskij-2023950823.html
Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов
Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов - РИА Новости, 19.06.2025
Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов
Владимир Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:00:00+03:00
2025-06-19T16:00:00+03:00
украина
австрия
киев
владимир зеленский
сергей миронов
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя ситуацию с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым, который якобы не хочет возвращаться из-за границы. Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. "Наверняка Зеленский завидует беглецу – он сам бы с удовольствием остался у западных друзей, только тем он пока нужен в Киеве, куда кровавый карлик вынужден, скрепя сердце, возвращаться. Но до бесконечности тянуть эту волынку нельзя, и, возможно, весьма скоро Зеленский запросит убежища в Европе, а замену ему спонсоры бандеровского режима давно подобрали", - сказал Миронов. По мнению политика, для Чернышова - это по-своему логичный шаг. "Что он забыл в этом дурдоме? А за кордоном… у него и счета, и недвижимость. Зато личным примером продемонстрировал единство Украины и Европы!" - добавил он.
https://ria.ru/20250618/ukraina-2022256367.html
https://ria.ru/20250618/guardian-2023479070.html
украина
австрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_0:42:2618:2006_1920x0_80_0_0_4e780d16c03f7192632140419a869b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, австрия, киев, владимир зеленский, сергей миронов, госдума рф, в мире
Украина, Австрия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Миронов, Госдума РФ, В мире
Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов

Миронов: Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя ситуацию с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым, который якобы не хочет возвращаться из-за границы.
Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Невыносимая вонь". Украинцы пожаловались Западу на Зеленского
Вчера, 08:00
"Наверняка Зеленский завидует беглецу – он сам бы с удовольствием остался у западных друзей, только тем он пока нужен в Киеве, куда кровавый карлик вынужден, скрепя сердце, возвращаться. Но до бесконечности тянуть эту волынку нельзя, и, возможно, весьма скоро Зеленский запросит убежища в Европе, а замену ему спонсоры бандеровского режима давно подобрали", - сказал Миронов.
По мнению политика, для Чернышова - это по-своему логичный шаг.
"Что он забыл в этом дурдоме? А за кордоном… у него и счета, и недвижимость. Зато личным примером продемонстрировал единство Украины и Европы!" - добавил он.
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ заметили неожиданную деталь в поведении Зеленского на саммите G7
Вчера, 09:14
 
УкраинаАвстрияКиевВладимир ЗеленскийСергей МироновГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала