Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов
Миронов: Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя ситуацию с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым, который якобы не хочет возвращаться из-за границы.
Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке.
"Наверняка Зеленский завидует беглецу – он сам бы с удовольствием остался у западных друзей, только тем он пока нужен в Киеве, куда кровавый карлик вынужден, скрепя сердце, возвращаться. Но до бесконечности тянуть эту волынку нельзя, и, возможно, весьма скоро Зеленский запросит убежища в Европе, а замену ему спонсоры бандеровского режима давно подобрали", - сказал Миронов.
По мнению политика, для Чернышова - это по-своему логичный шаг.
"Что он забыл в этом дурдоме? А за кордоном… у него и счета, и недвижимость. Зато личным примером продемонстрировал единство Украины и Европы!" - добавил он.