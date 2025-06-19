https://ria.ru/20250619/zelenskij-2023950823.html

Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов

Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов - РИА Новости, 19.06.2025

Зеленский скоро сбежит на Запад, считает Миронов

Владимир Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:00:00+03:00

2025-06-19T16:00:00+03:00

2025-06-19T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский скоро сбежит на Запад, как его министры, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя ситуацию с министром национального единства Украины Алексеем Чернышовым, который якобы не хочет возвращаться из-за границы. Ранее украинский журналист Михаил Ткач, возглавляющий отдел расследований издания "Украинская правда", в своем Telegram-канале заявлял, что Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся обратно. По словам Ткача, на минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали двух соратников Чернышова. Один из них был уже у границы. Сам же Чернышов на момент вручения подозрений оказался в командировке. "Наверняка Зеленский завидует беглецу – он сам бы с удовольствием остался у западных друзей, только тем он пока нужен в Киеве, куда кровавый карлик вынужден, скрепя сердце, возвращаться. Но до бесконечности тянуть эту волынку нельзя, и, возможно, весьма скоро Зеленский запросит убежища в Европе, а замену ему спонсоры бандеровского режима давно подобрали", - сказал Миронов. По мнению политика, для Чернышова - это по-своему логичный шаг. "Что он забыл в этом дурдоме? А за кордоном… у него и счета, и недвижимость. Зато личным примером продемонстрировал единство Украины и Европы!" - добавил он.

https://ria.ru/20250618/ukraina-2022256367.html

https://ria.ru/20250618/guardian-2023479070.html

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украина, австрия, киев, владимир зеленский, сергей миронов, госдума рф, в мире