Депутат бундестага назвал главную угрозу миру на Западе
Моосдорф: угроза миру на Западе исходит не от России, а от европейских элит
Национальный флаг Германии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Угроза миру и свободе на Западе исходит не от России или Китая, а самих западных элит, которые подвергают цензуре мнения и ограничивают свободы в ЕС, заявил депутат бундестага партии "Альтернатива для Германии" и почетный профессор в Академии музыки имени Гнесиных Маттиас Моосдорф в ходе панельной беседы на ПМЭФ-2025.
"То, что мы принесли миру из Европы, - это демократия. А теперь демократия уходит. (Вице-президент США - ред.)Джей Ди Вэнс упомянул на Мюнхенской конференции по безопасности, что в Европе почему-то считают, будто основная угроза исходит от России, Китая или чего-то внешнего. Но это не так. Самая опасная угроза исходит от самих (западных - ред.) элит", - сказал Моосдорф.
По его словам, эти элиты "запрещают людям свободно высказываться, действуют за закрытыми дверями, подвергают цензуре мнения и ограничивают свободы в ЕС".
"Западный мир порой считает себя авангардом социального развития. Но это было раньше. Он был авангардом - теперь он утратил эту роль. И нам нужно вместе вернуться к истокам. Надо снова сосредоточиться на наших корнях. И, как мне кажется, нужно наполнить эти идеи конкретикой - продуманными, детальными планами", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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