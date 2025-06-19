https://ria.ru/20250619/zapad-2024049592.html

Депутат бундестага назвал главную угрозу миру на Западе

Депутат бундестага назвал главную угрозу миру на Западе - РИА Новости, 19.06.2025

Депутат бундестага назвал главную угрозу миру на Западе

Угроза миру и свободе на Западе исходит не от России или Китая, а самих западных элит, которые подвергают цензуре мнения и ограничивают свободы в ЕС, заявил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:17:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Угроза миру и свободе на Западе исходит не от России или Китая, а самих западных элит, которые подвергают цензуре мнения и ограничивают свободы в ЕС, заявил депутат бундестага партии "Альтернатива для Германии" и почетный профессор в Академии музыки имени Гнесиных Маттиас Моосдорф в ходе панельной беседы на ПМЭФ-2025. "То, что мы принесли миру из Европы, - это демократия. А теперь демократия уходит. (Вице-президент США - ред.)Джей Ди Вэнс упомянул на Мюнхенской конференции по безопасности, что в Европе почему-то считают, будто основная угроза исходит от России, Китая или чего-то внешнего. Но это не так. Самая опасная угроза исходит от самих (западных - ред.) элит", - сказал Моосдорф. По его словам, эти элиты "запрещают людям свободно высказываться, действуют за закрытыми дверями, подвергают цензуре мнения и ограничивают свободы в ЕС". "Западный мир порой считает себя авангардом социального развития. Но это было раньше. Он был авангардом - теперь он утратил эту роль. И нам нужно вместе вернуться к истокам. Надо снова сосредоточиться на наших корнях. И, как мне кажется, нужно наполнить эти идеи конкретикой - продуманными, детальными планами", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, китай, европа, евросоюз, в мире