На Западе раскрыли, что потеряет ЕС из-за поддержки Израиля
NI: Запад рискует утратить доверие Глобального Юга из-за поддержки Израиля
© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Одобряя атаки Израиля на Иран, Запад может подорвать доверие стран Юга к своим ценностям, пишет The National Interest.
"Хотя ЕС может более тесно сблизиться с Израилем, такой шаг рискует усилить восприятие лицемерия, особенно среди незападных игроков, которые рассматривают поддержку Западом Израиля как избирательный морализм. Фактически, поддержка Западом Израиля может привести к тому, что другие страны, особенно на Глобальном Юге, снова начнут считать западные ценности лицемерными", — говорится в материале.
В статье подчеркивается, что для многих стран поддержка Западом атак Израиля на Иран стала еще одним доказательством лжи либерального мирового порядка.
Euractiv 16 июня указало на лицемерие в подходах Запада к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с Россией в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.