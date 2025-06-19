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На Западе раскрыли, что потеряет ЕС из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
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17:33 19.06.2025 (обновлено: 20:54 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zapad-2023990579.html
На Западе раскрыли, что потеряет ЕС из-за поддержки Израиля
На Западе раскрыли, что потеряет ЕС из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
На Западе раскрыли, что потеряет ЕС из-за поддержки Израиля
Одобряя атаки Израиля на Иран, Запад может подорвать доверие стран Юга к своим ценностям, пишет The National Interest. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:33:00+03:00
2025-06-19T20:54:00+03:00
в мире
израиль
иран
дональд трамп
евросоюз
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Одобряя атаки Израиля на Иран, Запад может подорвать доверие стран Юга к своим ценностям, пишет The National Interest."Хотя ЕС может более тесно сблизиться с Израилем, такой шаг рискует усилить восприятие лицемерия, особенно среди незападных игроков, которые рассматривают поддержку Западом Израиля как избирательный морализм. Фактически, поддержка Западом Израиля может привести к тому, что другие страны, особенно на Глобальном Юге, снова начнут считать западные ценности лицемерными", — говорится в материале.В статье подчеркивается, что для многих стран поддержка Западом атак Израиля на Иран стала еще одним доказательством лжи либерального мирового порядка.Euractiv 16 июня указало на лицемерие в подходах Запада к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с Россией в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/merts-2023661769.html
https://ria.ru/20250617/ekspert-2023352312.html
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в мире, израиль, иран, дональд трамп, евросоюз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Евросоюз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
На Западе раскрыли, что потеряет ЕС из-за поддержки Израиля

NI: Запад рискует утратить доверие Глобального Юга из-за поддержки Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Одобряя атаки Израиля на Иран, Запад может подорвать доверие стран Юга к своим ценностям, пишет The National Interest.
"Хотя ЕС может более тесно сблизиться с Израилем, такой шаг рискует усилить восприятие лицемерия, особенно среди незападных игроков, которые рассматривают поддержку Западом Израиля как избирательный морализм. Фактически, поддержка Западом Израиля может привести к тому, что другие страны, особенно на Глобальном Юге, снова начнут считать западные ценности лицемерными", — говорится в материале.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Немецкие политики раскритиковали Мерца за слова о конфликте Ирана и Израиля
Вчера, 18:14
В статье подчеркивается, что для многих стран поддержка Западом атак Израиля на Иран стала еще одним доказательством лжи либерального мирового порядка.
Euractiv 16 июня указало на лицемерие в подходах Запада к Украине и конфликту Израиля с Ираном, приведя в пример позицию фон дер Ляйен. Издание отметило, что глава ЕК, заявлявшая о необходимости активнее вооружать Киев и превратить его перед переговорами с Россией в "дикобраза", призвала в телефонном разговоре премьер-министра Израиля Биньямина Нетаняьху к деэскалации.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Эксперт оценил последствия вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана
17 июня, 15:57
 
В миреИзраильИранДональд ТрампЕвросоюзВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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