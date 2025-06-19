https://ria.ru/20250619/zapad-2023909618.html

Запад управляет Молдавией во главе с Санду, заявила депутат Госдумы

Запад управляет Молдавией во главе с Санду, заявила депутат Госдумы - РИА Новости, 19.06.2025

Запад управляет Молдавией во главе с Санду, заявила депутат Госдумы

Коллективный Запад - в частности, президент Франции Эммануэль Макрон - управляет Молдавией во главе с режимом президента Майей Санду и зачищает всю площадку от... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:24:00+03:00

2025-06-19T14:24:00+03:00

2025-06-19T14:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Коллективный Запад - в частности, президент Франции Эммануэль Макрон - управляет Молдавией во главе с режимом президента Майей Санду и зачищает всю площадку от оппозиции, заявила в интервью РИА Новости на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает его информационным партнером. "Коллективный Запад управляет Республикой Молдова во главе с режимом Санду. Он делает выборы. Это он, фактически во главе с Макроном, который лично курирует не только Зеленского, но и Санду, зачищают (в Молдавии) сейчас всю площадку от оппозиции", - сказала Аршинова. Она отметила, что Запад вводит в республику различные военные и околовоенные силы, в том числе консультационные и аналитические, которые, по ее словам, представляют спецслужбы других государств. Политик уточнила, что это происходит под предлогом защитить Молдавию от иностранного вмешательства в выборы, в суверенные дела, во внутреннюю политику. "Сейчас Евросоюз вцепился в Молдавию, как немецкая овчарка... вгрызается намертво и не отпускает. К чему это приведет? К войне, к тотальному обнищанию населения, и к войне. Война им как раз нужна", - добавила депутат. Аршинова считает, что ЕС хочет ослабить Россию, и с помощью Санду и Владимира Зеленского зажать Приднестровье с двух сторон, где проживают около 300 тысяч граждан России. "Молдавия уже сейчас фактически переписала Конституцию под коллективный Запад несколько раз. Сначала Молдавия отказалась от своего флага - то есть она фактически под румынским флагом, там небольшое отличие. А реальный молдавский флаг - у Приднестровья. Она отказалась от своего языка - теперь в конституции нет молдавского языка, есть румынский. Соответственно, дело осталось за малым. Майя Санду абсолютно не чувствует ответственности за людей, за жителей", - подытожила парламентарий.

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023718109.html

https://ria.ru/20250619/sandu-2023767360.html

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