Рейтинг@Mail.ru
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
07:51 19.06.2025 (обновлено: 10:47 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zampred-2023783326.html
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах - РИА Новости, 19.06.2025
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:51:00+03:00
2025-06-19T10:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
ипотека
москва
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023809692_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_260f4793c8b4f336a494134d1133987b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а когда начнется снижение, вложить накопления в ипотеку. "Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас копить деньги на вкладах или лучше вложить в ипотеку. "Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку. Но это если нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован", — добавил Ведяхин. По его словам, когда речь идет про ипотеку, необходимо сравнивать процентные расходы и рост стоимости жилья. "Мы видим, что сейчас на самом деле жилье, особенно в Москве, растет. И остановка массовой льготной ипотеки не сильно повлияла на рост", — подчеркнул Ведяхин. По мнению топ-менеджера, рост цен на жилье может быть сопоставим с ипотечными ставками, когда они снижаются. "За время высокой ставки много проектов не стартовало, это создает перспективы снижения, а не роста доступности жилья в будущем. Поэтому мы следующие два-три года будем находиться в условном недостатке жилья, а недостаток чего-то всегда ведет к повышенной цене", — заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/stavka-2023038288.html
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023767961.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023809692_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8ba3ffe723cedc556231612fb4f00dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека, москва, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Ипотека, Москва, Сбербанк России
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах

Ведяхин посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин на ПМЭФ-2025
Первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а когда начнется снижение, вложить накопления в ипотеку.
"Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас копить деньги на вкладах или лучше вложить в ипотеку.
Инструменты и деньги - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Глава АКРА оценил комфортный уровень ставки для обслуживания ипотеки
16 июня, 06:31
"Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку. Но это если нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован", — добавил Ведяхин.
По его словам, когда речь идет про ипотеку, необходимо сравнивать процентные расходы и рост стоимости жилья. "Мы видим, что сейчас на самом деле жилье, особенно в Москве, растет. И остановка массовой льготной ипотеки не сильно повлияла на рост", — подчеркнул Ведяхин.
По мнению топ-менеджера, рост цен на жилье может быть сопоставим с ипотечными ставками, когда они снижаются. "За время высокой ставки много проектов не стартовало, это создает перспективы снижения, а не роста доступности жилья в будущем. Поэтому мы следующие два-три года будем находиться в условном недостатке жилья, а недостаток чего-то всегда ведет к повышенной цене", — заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание Сбербанка - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Сбербанк видит сложности в обслуживании корпоративных кредитов
04:20
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаИпотекаМоскваСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала