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Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах

Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах - РИА Новости, 19.06.2025

Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:51:00+03:00

2025-06-19T07:51:00+03:00

2025-06-19T10:47:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а когда начнется снижение, вложить накопления в ипотеку. "Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас копить деньги на вкладах или лучше вложить в ипотеку. "Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку. Но это если нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован", — добавил Ведяхин. По его словам, когда речь идет про ипотеку, необходимо сравнивать процентные расходы и рост стоимости жилья. "Мы видим, что сейчас на самом деле жилье, особенно в Москве, растет. И остановка массовой льготной ипотеки не сильно повлияла на рост", — подчеркнул Ведяхин. По мнению топ-менеджера, рост цен на жилье может быть сопоставим с ипотечными ставками, когда они снижаются. "За время высокой ставки много проектов не стартовало, это создает перспективы снижения, а не роста доступности жилья в будущем. Поэтому мы следующие два-три года будем находиться в условном недостатке жилья, а недостаток чего-то всегда ведет к повышенной цене", — заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/stavka-2023038288.html

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экономика, ипотека, москва, сбербанк россии