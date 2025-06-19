https://ria.ru/20250619/zampred-2023783326.html
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах - РИА Новости, 19.06.2025
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:51:00+03:00
2025-06-19T07:51:00+03:00
2025-06-19T10:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
ипотека
москва
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023809692_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_260f4793c8b4f336a494134d1133987b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а когда начнется снижение, вложить накопления в ипотеку. "Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас копить деньги на вкладах или лучше вложить в ипотеку. "Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку. Но это если нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован", — добавил Ведяхин. По его словам, когда речь идет про ипотеку, необходимо сравнивать процентные расходы и рост стоимости жилья. "Мы видим, что сейчас на самом деле жилье, особенно в Москве, растет. И остановка массовой льготной ипотеки не сильно повлияла на рост", — подчеркнул Ведяхин. По мнению топ-менеджера, рост цен на жилье может быть сопоставим с ипотечными ставками, когда они снижаются. "За время высокой ставки много проектов не стартовало, это создает перспективы снижения, а не роста доступности жилья в будущем. Поэтому мы следующие два-три года будем находиться в условном недостатке жилья, а недостаток чего-то всегда ведет к повышенной цене", — заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/stavka-2023038288.html
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023767961.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023809692_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8ba3ffe723cedc556231612fb4f00dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, москва, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Ипотека, Москва, Сбербанк России
Зампред правления Сбербанка посоветовал копить деньги на вкладах
Ведяхин посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ посоветовал копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а когда начнется снижение, вложить накопления в ипотеку.
"Если сравнить стоимость кредита с ростом жилья и против депозита, наверное, я бы рекомендовал на начальный этап все-таки накопить. И как раз сейчас завершается период высоких ставок, в том числе и по вкладам", — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли сейчас копить деньги на вкладах или лучше вложить в ипотеку.
"Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку. Но это если нет первоначального взноса, либо он не полностью сформирован", — добавил Ведяхин.
По его словам, когда речь идет про ипотеку, необходимо сравнивать процентные расходы и рост стоимости жилья. "Мы видим, что сейчас на самом деле жилье, особенно в Москве
, растет. И остановка массовой льготной ипотеки не сильно повлияла на рост", — подчеркнул Ведяхин.
По мнению топ-менеджера, рост цен на жилье может быть сопоставим с ипотечными ставками, когда они снижаются. "За время высокой ставки много проектов не стартовало, это создает перспективы снижения, а не роста доступности жилья в будущем. Поэтому мы следующие два-три года будем находиться в условном недостатке жилья, а недостаток чего-то всегда ведет к повышенной цене", — заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.