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Захарова: Россия никогда не отказывалась от экономических связей с США - РИА Новости, 19.06.2025
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16:04 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zakharova-2023952677.html
Захарова: Россия никогда не отказывалась от экономических связей с США
Захарова: Россия никогда не отказывалась от экономических связей с США - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова: Россия никогда не отказывалась от экономических связей с США
Россия не отказывалась от торгово-экономических связей с США, все убеждения должны звучать в адрес американских политиков, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:04:00+03:00
2025-06-19T16:04:00+03:00
мария захарова
россия
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия не отказывалась от торгово-экономических связей с США, все убеждения должны звучать в адрес американских политиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы разве отказывались от торгово-экономических отношений, связей? От чего мы отказываемся? Никогда ни от чего не отказываемся. Эти убеждения, мне кажется, в том числе американские представители должны адресовать своим собственным конгрессменам, сенаторам, наверное, политикам всех мастей…, государственным служащим…, администрациям разных времен", - сказала Захарова на полях ПМЭФ, комментируя заявления представителей американской торговой палаты о том, что РФ и США должны налаживать отношения через бизнес-отношения. "Прекрасно, что приезжают сюда американские бизнесмены, прекрасно, что они видят, что упустили за это время, прекрасно, что они видят, как другие не упустили свою выгоду. Но нам рассказывать про то, что хорошо дружить и плохо не дружить, не надо. Мы никогда не ставили дружбу ниже каких-то разногласий. Мы как раз ее всегда ставили выше… Отказ от дружбы произошел с той стороны, пусть они там сами разбираются", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что Россия была открыта все эти годы, несмотря на санкции и давление. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мария захарова, россия, сша, в мире
Мария Захарова, Россия, США, В мире
Захарова: Россия никогда не отказывалась от экономических связей с США

Захарова: РФ никогда не отказывалась от торгово-экономических связей с США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия не отказывалась от торгово-экономических связей с США, все убеждения должны звучать в адрес американских политиков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы разве отказывались от торгово-экономических отношений, связей? От чего мы отказываемся? Никогда ни от чего не отказываемся. Эти убеждения, мне кажется, в том числе американские представители должны адресовать своим собственным конгрессменам, сенаторам, наверное, политикам всех мастей…, государственным служащим…, администрациям разных времен", - сказала Захарова на полях ПМЭФ, комментируя заявления представителей американской торговой палаты о том, что РФ и США должны налаживать отношения через бизнес-отношения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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"Прекрасно, что приезжают сюда американские бизнесмены, прекрасно, что они видят, что упустили за это время, прекрасно, что они видят, как другие не упустили свою выгоду. Но нам рассказывать про то, что хорошо дружить и плохо не дружить, не надо. Мы никогда не ставили дружбу ниже каких-то разногласий. Мы как раз ее всегда ставили выше… Отказ от дружбы произошел с той стороны, пусть они там сами разбираются", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что Россия была открыта все эти годы, несмотря на санкции и давление.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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