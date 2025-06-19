СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси
Экс-глава "Яндекса" Худавердян: пассажиры используют беспилотные такси для секса
© Getty Images / Anadolu / Tayfun CoskunБеспилотное такси в Сан-Франциско
© Getty Images / Anadolu / Tayfun Coskun
Беспилотное такси в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Сан-Франциско пассажиры используют беспилотные такси для секса, заявил бывший исполнительный директор "Яндекса" Тигран Худавердян, выступая на форуме ПМЭФ-2025, пишет РБК.
"Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фан-факт", — сказал он.
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По словам Худавердяна, основная проблема заключается в том, что из машины убрали человека, который ограничивал пассажиров от "всякого разного".
В ответ на это генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков пошутил, что беспилотные такси важны не только для повышения производительности труда, но и для улучшения демографии.
Худавердян выразил сомнения насчет функциональности беспилотного такси, необходимо решать данную проблему, обращаясь прежде всего к международному опыту, например, к китайскому.
"Это тоже факт, который надо просто принять. Это означает, что на самом деле это точно произойдет и с нами тоже", — сказал он, комментируя беспилотное такси в Пекине, которое можно вызвать с местной сим-картой.
В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне — в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.
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