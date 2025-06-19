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СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:45 19.06.2025 (обновлено: 11:11 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/yandeks-2023755622.html
СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси
СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси
В Сан-Франциско пассажиры используют беспилотные такси для секса, заявил бывший исполнительный директор "Яндекса" Тигран Худавердян, выступая на форуме... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Сан-Франциско пассажиры используют беспилотные такси для секса, заявил бывший исполнительный директор "Яндекса" Тигран Худавердян, выступая на форуме ПМЭФ-2025, пишет РБК."Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фан-факт", — сказал он.По словам Худавердяна, основная проблема заключается в том, что из машины убрали человека, который ограничивал пассажиров от "всякого разного".В ответ на это генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков пошутил, что беспилотные такси важны не только для повышения производительности труда, но и для улучшения демографии.Худавердян выразил сомнения насчет функциональности беспилотного такси, необходимо решать данную проблему, обращаясь прежде всего к международному опыту, например, к китайскому."Это тоже факт, который надо просто принять. Это означает, что на самом деле это точно произойдет и с нами тоже", — сказал он, комментируя беспилотное такси в Пекине, которое можно вызвать с местной сим-картой.В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне — в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.
https://ria.ru/20250307/jandeks-2003567775.html
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сан-франциско, пекин, европа, яндекс, рбк (медиагруппа)
Сан-Франциско, Пекин, Европа, Яндекс, РБК (медиагруппа), ПМЭФ-2025
СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси

Экс-глава "Яндекса" Худавердян: пассажиры используют беспилотные такси для секса

© Getty Images / Anadolu / Tayfun CoskunБеспилотное такси в Сан-Франциско
Беспилотное такси в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Getty Images / Anadolu / Tayfun Coskun
Беспилотное такси в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Сан-Франциско пассажиры используют беспилотные такси для секса, заявил бывший исполнительный директор "Яндекса" Тигран Худавердян, выступая на форуме ПМЭФ-2025, пишет РБК.
"Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фан-факт", — сказал он.
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По словам Худавердяна, основная проблема заключается в том, что из машины убрали человека, который ограничивал пассажиров от "всякого разного".
В ответ на это генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков пошутил, что беспилотные такси важны не только для повышения производительности труда, но и для улучшения демографии.
Худавердян выразил сомнения насчет функциональности беспилотного такси, необходимо решать данную проблему, обращаясь прежде всего к международному опыту, например, к китайскому.
"Это тоже факт, который надо просто принять. Это означает, что на самом деле это точно произойдет и с нами тоже", — сказал он, комментируя беспилотное такси в Пекине, которое можно вызвать с местной сим-картой.
В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне — в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.
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ПМЭФ-2025Сан-ФранцискоПекинЕвропаЯндексРБК (медиагруппа)
 
 
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