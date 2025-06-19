https://ria.ru/20250619/yandeks-2023755622.html

СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси

СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: экс-глава "Яндекса" раскрыл пикантный факт про беспилотное такси

В Сан-Франциско пассажиры используют беспилотные такси для секса, заявил бывший исполнительный директор "Яндекса" Тигран Худавердян, выступая на форуме... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T02:45:00+03:00

2025-06-19T02:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Сан-Франциско пассажиры используют беспилотные такси для секса, заявил бывший исполнительный директор "Яндекса" Тигран Худавердян, выступая на форуме ПМЭФ-2025, пишет РБК."Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фан-факт", — сказал он.По словам Худавердяна, основная проблема заключается в том, что из машины убрали человека, который ограничивал пассажиров от "всякого разного".В ответ на это генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков пошутил, что беспилотные такси важны не только для повышения производительности труда, но и для улучшения демографии.Худавердян выразил сомнения насчет функциональности беспилотного такси, необходимо решать данную проблему, обращаясь прежде всего к международному опыту, например, к китайскому."Это тоже факт, который надо просто принять. Это означает, что на самом деле это точно произойдет и с нами тоже", — сказал он, комментируя беспилотное такси в Пекине, которое можно вызвать с местной сим-картой.В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне — в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.

https://ria.ru/20250307/jandeks-2003567775.html

https://ria.ru/20241203/yandeks-1987082369.html

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