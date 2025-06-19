https://ria.ru/20250619/yakutiya-2023781362.html
Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России с позывным "Тута"
Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России с позывным "Тута" - РИА Новости, 19.06.2025
Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России с позывным "Тута"
Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:33:00+03:00
2025-06-19T07:33:00+03:00
2025-06-19T07:34:00+03:00
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донецкая народная республика
россия
айсен николаев
денис пушилин
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ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. "Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, в частности, совместный творческий проект регионов – съемки художественного фильма об участнике специальной военной операции, Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", - рассказали журналистам в пресс-службе.По словам Николаева, которые приводит пресс-служба, необходимо чаще снимать киноленты про Героев специальной военной операции, так же как фильмы создавали в период боевых действий про Великую Отечественную войну. В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР. Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда". Глава Якутии вручил бойцу сертификат на 1,5 миллиона рублей. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250521/yakutyane-2018260861.html
https://ria.ru/20250531/indija-2020138442.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, айсен николаев, денис пушилин, владимир путин
Республика Саха (Якутия), Донецкая Народная Республика, Россия, Айсен Николаев, Денис Пушилин, Владимир Путин
Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России с позывным "Тута"
Якутия и ДНР снимут фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута"
ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева
с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным
.
"Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, в частности, совместный творческий проект регионов – съемки художественного фильма об участнике специальной военной операции, Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", - рассказали журналистам в пресс-службе.
По словам Николаева, которые приводит пресс-служба, необходимо чаще снимать киноленты про Героев специальной военной операции, так же как фильмы создавали в период боевых действий про Великую Отечественную войну.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
Президент РФ Владимир Путин
в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда".
Глава Якутии вручил бойцу сертификат на 1,5 миллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.