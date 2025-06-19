https://ria.ru/20250619/yakutiya-2023781362.html

Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России с позывным "Тута"

Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России с позывным "Тута" - РИА Новости, 19.06.2025

Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России с позывным "Тута"

Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:33:00+03:00

2025-06-19T07:33:00+03:00

2025-06-19T07:34:00+03:00

республика саха (якутия)

донецкая народная республика

россия

айсен николаев

денис пушилин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993263583_0:19:385:236_1920x0_80_0_0_7e2bcf853fbc292ca392ac7671311fa5.jpg

ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Якутия и ДНР снимут художественный фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", об этом договорились главы регионов на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. "Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, в частности, совместный творческий проект регионов – съемки художественного фильма об участнике специальной военной операции, Герое России Андрее Григорьеве с позывным "Тута", - рассказали журналистам в пресс-службе.По словам Николаева, которые приводит пресс-служба, необходимо чаще снимать киноленты про Героев специальной военной операции, так же как фильмы создавали в период боевых действий про Великую Отечественную войну. В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. Это были кадры его рукопашного боя с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. На видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР. Президент РФ Владимир Путин в январе присвоил Григорьеву звание Героя России, 23 февраля в Кремле глава государства вручил ему медаль "Золотая Звезда". Глава Якутии вручил бойцу сертификат на 1,5 миллиона рублей. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250521/yakutyane-2018260861.html

https://ria.ru/20250531/indija-2020138442.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, айсен николаев, денис пушилин, владимир путин