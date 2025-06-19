https://ria.ru/20250619/wildberries-2023912736.html
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки - РИА Новости, 19.06.2025
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки
Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:31:00+03:00
2025-06-19T14:31:00+03:00
2025-06-19T16:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы в целом уже активно наращиваем международные мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент", - сказал он.На текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, африка, в мире, wildberries
Экономика, Африка, В мире, Wildberries, ПМЭФ-2025
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки
Объединенная компания Wildberries & Russ готовится выйти в страны Африки