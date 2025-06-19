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Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:31 19.06.2025 (обновлено: 16:43 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/wildberries-2023912736.html
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки - РИА Новости, 19.06.2025
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки
Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:31:00+03:00
2025-06-19T16:43:00+03:00
экономика
африка
в мире
wildberries
пмэф-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries &amp; Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян в кулуарах ПМЭФ-2025. &quot;Мы в целом уже активно наращиваем международные мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент&quot;, - сказал он.На текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/ploschadki-2023775273.html
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экономика, африка, в мире, wildberries
Экономика, Африка, В мире, Wildberries, ПМЭФ-2025
Wildberries & Russ готовится выйти на рынки стран Африки

Объединенная компания Wildberries & Russ готовится выйти в страны Африки

© RWBЛоготип бренда компании RWB
Логотип бренда компании RWB - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© RWB
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Компания "РВБ" (объединенная компания Wildberries & Russ) готовится выйти в страны Африки, сообщил журналистам главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян в кулуарах ПМЭФ-2025.
«

"Мы в целом уже активно наращиваем международные мощности и только за последний год в том или ином формате запустили работу с тремя новыми странами - это Грузия, Таджикистан и ОАЭ. Для нас главные приоритеты сейчас - укрепление позиций в странах, где мы уже работаем, и запуск в странах Глобального Юга. Ведем активную подготовку по выходу компании на африканский континент", - сказал он.

На текущий момент объединённая компания работает в России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
RWB хочет инвестировать в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике
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ПМЭФ-2025ЭкономикаАфрикаВ миреWildberries
 
 
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