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Подполье: взятки на Украине за освобождение от службы доходят до $10 тысяч - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vzyatki-2023773535.html
Подполье: взятки на Украине за освобождение от службы доходят до $10 тысяч
Подполье: взятки на Украине за освобождение от службы доходят до $10 тысяч - РИА Новости, 19.06.2025
Подполье: взятки на Украине за освобождение от службы доходят до $10 тысяч
Сумма взятки, за которую можно откупиться от службы в ВСУ после насильственной мобилизации, доходит до 10 тысяч долларов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:53:00+03:00
2025-06-19T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сумма взятки, за которую можно откупиться от службы в ВСУ после насильственной мобилизации, доходит до 10 тысяч долларов, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Николаева. "Откупиться можно практически на любом этапе мобилизации. В "бусике" (автобус ТЦК – ред.) это стоит 500-1000 долларов, на полигоне может доходить до 10 000 долларов", - сказал собеседник агентства. Ранее жительница Херсона и член пророссийского подполья в городе сообщила РИА Новости, что молодые люди на Украине бегут из страны еще до достижения возраста 18 лет, чтобы не воевать за киевский режим. Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание такого контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. Однако идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
https://ria.ru/20250619/shturmovik-2023759323.html
https://ria.ru/20250618/podpole-2023712495.html
украина
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украина, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины
Подполье: взятки на Украине за освобождение от службы доходят до $10 тысяч

Взятки на Украине за освобождение от службы доходят до 10 тысяч долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сумма взятки, за которую можно откупиться от службы в ВСУ после насильственной мобилизации, доходит до 10 тысяч долларов, сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Николаева.
"Откупиться можно практически на любом этапе мобилизации. В "бусике" (автобус ТЦК – ред.) это стоит 500-1000 долларов, на полигоне может доходить до 10 000 долларов", - сказал собеседник агентства.
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03:09
Ранее жительница Херсона и член пророссийского подполья в городе сообщила РИА Новости, что молодые люди на Украине бегут из страны еще до достижения возраста 18 лет, чтобы не воевать за киевский режим.
Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание такого контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. Однако идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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