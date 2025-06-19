https://ria.ru/20250619/vtb-2024002322.html

ВТБ и Минтруд России подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и Минтруд России подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 19.06.2025

ВТБ и Минтруд России подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ расширит набор цифровых сервисов для оформления денежных выплат, социальных льгот и гарантий государственной помощи гражданам, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:56:00+03:00

2025-06-19T17:56:00+03:00

2025-06-19T17:59:00+03:00

втб (банк)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ расширит набор цифровых сервисов для оформления денежных выплат, социальных льгот и гарантий государственной помощи гражданам, сообщает пресс-служба банка. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2025 подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. "Государство очень активно проводит социальную политику. Наша задача – использовать по максимуму возможности банка ВТБ для того, чтобы повысить доступность социальной поддержки граждан, упростить ее. Наши компетенции позволяют сделать клиентский путь еще более простым, а взаимодействие человека с государством через банк - удобным и комфортным", - сказал Костин. ВТБ – один из агентов Минтруда по доведению пенсий, социальных пособий. Свои зачисления и сбережения банку доверяют более 3 миллионов пенсионеров, свыше миллиона человек получают социальные пособия, через банк происходит оформление и выплата материнского капитала. Банк также активно участвует в программе электронных сертификатов, позволяющих гражданам с инвалидностью приобретать технические средства для реабилитации. В рамках поручения президента РФ ведется подготовка к участию в программе семейных налоговых выплат с начала 2026 года, сообщили в пресс-службе банка.

https://ria.ru/20250619/sergeychuk-2023989806.html

https://ria.ru/20250619/vtb-2023908323.html

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втб (банк), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)