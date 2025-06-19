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ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО
ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО
ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:47:00+03:00
2025-06-19T18:47:00+03:00
2025-06-19T18:47:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью ускорить взаимодействие между компаниями и снизить зависимость от зарубежных технологий, сообщает кредитное учреждение.Отечественная платформа дистанционного банковского обслуживания позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость и безопасность обмена документами между компаниями."РЖД многие годы является стратегическим партнером ВТБ. Мы последовательно развиваем цифровые банковские сервисы, создавая надежную инфраструктуру по принципам технологического суверенитета и импортозамещения. Наша платформа обеспечивает максимальную безопасность финансовых операций и защиту персональных данных в соответствии с российскими нормативными требованиями", — приводятся в сообщении слова первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.По словам первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Вадима Михайлова, сотрудничество с ВТБ в области цифровых сервисов и обмена документами — значимый элемент в повышении эффективности бизнес-процессов.
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экономика, технологии, ольга скоробогатова, ржд, втб (банк)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Ольга Скоробогатова, РЖД, ВТБ (банк)
ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО
ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о зарплатном проекте
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью ускорить взаимодействие между компаниями и снизить зависимость от зарубежных технологий, сообщает кредитное учреждение.
Отечественная платформа дистанционного банковского обслуживания позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость и безопасность обмена документами между компаниями.
"РЖД многие годы является стратегическим партнером ВТБ. Мы последовательно развиваем цифровые банковские сервисы, создавая надежную инфраструктуру по принципам технологического суверенитета и импортозамещения. Наша платформа обеспечивает максимальную безопасность финансовых операций и защиту персональных данных в соответствии с российскими нормативными требованиями", — приводятся в сообщении слова первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.
По словам первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Вадима Михайлова, сотрудничество с ВТБ в области цифровых сервисов и обмена документами — значимый элемент в повышении эффективности бизнес-процессов.