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ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:47 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vtb-2023992585.html
ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО
ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО
ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:47:00+03:00
2025-06-19T18:47:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
ольга скоробогатова
ржд
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью ускорить взаимодействие между компаниями и снизить зависимость от зарубежных технологий, сообщает кредитное учреждение.Отечественная платформа дистанционного банковского обслуживания позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость и безопасность обмена документами между компаниями."РЖД многие годы является стратегическим партнером ВТБ. Мы последовательно развиваем цифровые банковские сервисы, создавая надежную инфраструктуру по принципам технологического суверенитета и импортозамещения. Наша платформа обеспечивает максимальную безопасность финансовых операций и защиту персональных данных в соответствии с российскими нормативными требованиями", — приводятся в сообщении слова первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.По словам первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Вадима Михайлова, сотрудничество с ВТБ в области цифровых сервисов и обмена документами — значимый элемент в повышении эффективности бизнес-процессов.
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экономика, технологии, ольга скоробогатова, ржд, втб (банк)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Ольга Скоробогатова, РЖД, ВТБ (банк)
ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО

ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о зарплатном проекте

© Фото предоставлено пресс-службой ВТБЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью ускорить взаимодействие между компаниями и снизить зависимость от зарубежных технологий, сообщает кредитное учреждение.
Отечественная платформа дистанционного банковского обслуживания позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость и безопасность обмена документами между компаниями.
"РЖД многие годы является стратегическим партнером ВТБ. Мы последовательно развиваем цифровые банковские сервисы, создавая надежную инфраструктуру по принципам технологического суверенитета и импортозамещения. Наша платформа обеспечивает максимальную безопасность финансовых операций и защиту персональных данных в соответствии с российскими нормативными требованиями", — приводятся в сообщении слова первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.
По словам первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Вадима Михайлова, сотрудничество с ВТБ в области цифровых сервисов и обмена документами — значимый элемент в повышении эффективности бизнес-процессов.
Член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииОльга СкоробогатоваРЖДВТБ (банк)
 
 
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