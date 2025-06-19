https://ria.ru/20250619/vtb-2023992585.html

ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО

ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО - РИА Новости, 19.06.2025

ВТБ переводит зарплатный проект с РЖД на цифровую платформу с российским ПО

ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:47:00+03:00

2025-06-19T18:47:00+03:00

2025-06-19T18:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВТБ и РЖД подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о переводе зарплатного проекта на новую платформу электронного документооборота , разработанную банком с целью ускорить взаимодействие между компаниями и снизить зависимость от зарубежных технологий, сообщает кредитное учреждение.Отечественная платформа дистанционного банковского обслуживания позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить скорость и безопасность обмена документами между компаниями."РЖД многие годы является стратегическим партнером ВТБ. Мы последовательно развиваем цифровые банковские сервисы, создавая надежную инфраструктуру по принципам технологического суверенитета и импортозамещения. Наша платформа обеспечивает максимальную безопасность финансовых операций и защиту персональных данных в соответствии с российскими нормативными требованиями", — приводятся в сообщении слова первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой.По словам первого заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Вадима Михайлова, сотрудничество с ВТБ в области цифровых сервисов и обмена документами — значимый элемент в повышении эффективности бизнес-процессов.

https://ria.ru/20250619/sergeychuk-2023989806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, ольга скоробогатова, ржд, втб (банк)