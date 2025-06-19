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Глава ВТБ посоветовал россиянам класть деньги на депозит

Глава ВТБ посоветовал россиянам класть деньги на депозит - РИА Новости, 19.06.2025

Глава ВТБ посоветовал россиянам класть деньги на депозит

Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам класть деньги на банковские депозиты и не прибегать к сложным инструментам. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:30:00+03:00

2025-06-19T15:30:00+03:00

2025-06-19T15:30:00+03:00

экономика

россия

андрей костин (банкир)

общество

финансы

депозиты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал россиянам класть деньги на банковские депозиты и не прибегать к сложным инструментам. "Гражданину, конечно, класть деньги в депозит в банке. Это уникальная ситуация, когда самый надежный инструмент – банковский депозит – одновременно является самым высокодоходным.... Точно не надо, мне кажется, бегать по каким-то сложным инструментам", - сказал банкир в интервью телеканалу "России 1" на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, что делать рядовому гражданину для того, чтобы сберечь деньги.Костин добавил, что по итогам этого года депозиты в банковской системе РФ вырастут на 21% и достигнут 65 триллионов рублей. "По нашим расчетам, граждане процентный доход получат порядка 9 триллионов. Это очень серьезные деньги, которые серьезно обгоняют инфляцию", - указал банкир. Глава ВТБ также отметил, что сегодня время не брать кредиты, а "получать проценты на депозиты, сохранять деньги, копить их, если есть такая возможность". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, андрей костин (банкир), общество, финансы, депозиты