https://ria.ru/20250619/vtb-2023866625.html
Минздрав РФ и ВТБ будут развивать рынок экспорта медицинских услуг
Минздрав РФ и ВТБ будут развивать рынок экспорта медицинских услуг - РИА Новости, 19.06.2025
Минздрав РФ и ВТБ будут развивать рынок экспорта медицинских услуг
Министерство здравоохранения РФ и ВТБ на площадке ПМЭФ договорились о стратегическом партнерстве для развития рынка экспорта медицинских услуг в России,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:40:00+03:00
2025-06-19T12:40:00+03:00
2025-06-19T12:40:00+03:00
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
втб (банк)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и ВТБ на площадке ПМЭФ договорились о стратегическом партнерстве для развития рынка экспорта медицинских услуг в России, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Стороны будут сотрудничать в сфере популяризации услуг российских медицинских организаций на международном уровне и увеличении потока иностранных пациентов в Россию. Также стороны будут совместно прорабатывать предложения по внесению изменений в нормативно-правовое регулирование в части экспорта медицинских услуг. Фокус проекта направлен на страны СНГ, БРИКС и другие дружественные государства. "Развитие медицинского туризма в Россию — инвестиция ВТБ в перспективный рынок и вклад в повышение международного статуса российской медицины. ВТБ уже запустил проект в сфере экспорта медицинских услуг, а вместе с Минздравом мы сможем создать условия для узнаваемости российских клиник за рубежом, увеличения потока медицинских туристов и привлечения средств в Россию", — отметил Костин.
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россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), втб (банк)
Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ВТБ (банк)
Минздрав РФ и ВТБ будут развивать рынок экспорта медицинских услуг
Минздрав России и ВТБ будут развивать рынок экспорта медицинских услуг
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ и ВТБ на площадке ПМЭФ договорились о стратегическом партнерстве для развития рынка экспорта медицинских услуг в России, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Стороны будут сотрудничать в сфере популяризации услуг российских медицинских организаций на международном уровне и увеличении потока иностранных пациентов в Россию. Также стороны будут совместно прорабатывать предложения по внесению изменений в нормативно-правовое регулирование в части экспорта медицинских услуг. Фокус проекта направлен на страны СНГ, БРИКС и другие дружественные государства.
"Развитие медицинского туризма в Россию — инвестиция ВТБ в перспективный рынок и вклад в повышение международного статуса российской медицины. ВТБ уже запустил проект в сфере экспорта медицинских услуг, а вместе с Минздравом мы сможем создать условия для узнаваемости российских клиник за рубежом, увеличения потока медицинских туристов и привлечения средств в Россию", — отметил Костин.