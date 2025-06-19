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ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:38 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vtb--2023802170.html
ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии
ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии
ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:38:00+03:00
2025-06-19T09:38:00+03:00
пмэф-2025
ольга скоробогатова
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная организация. "ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по государственной биометрии. По оценке аналитиков ВТБ, подтверждение операций по лицу до конца года могут сберечь от мошенников более 2 миллиардов рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025. Уточняется, что ВТБ несколько месяцев тестировал технологию для высокорисковых операций в мобильном приложении ВТБ для Android. При подозрительных действиях антифрод-система предлагает сделать селфи для подтверждения операции. Фото сравнивается с биометрическим вектором из Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и дополнительно проверяется ИИ-моделью по тысячам параметров для предотвращения дипфейков и фальсификаций. Такой подход не позволяет вывести средства без ведома владельца. В ближайшее время сервис охватит все виды операций, а в приложении появится функция восстановления доступа после самоблокировки. Аналогичный функционал тестируется в веб-версии ВТБ Онлайн, сообщает банк. "Развитие биометрических технологий - новый этап эволюции финансовых сервисов. Биометрия уже сегодня - самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Биометрические решения упрощают доступ к банковским услугам, делая процесс удобным и быстрым. В ближайшем будущем биометрия вытеснит многие традиционные методы идентификации, став отраслевым стандартом и открывая новые возможности для цифровых сервисов", - прокомментировала Скоробогатова.
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РИА Новости
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96
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ольга скоробогатова, экономика
ПМЭФ-2025, Ольга Скоробогатова, Экономика
ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии

ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная организация.
«
"ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по государственной биометрии. По оценке аналитиков ВТБ, подтверждение операций по лицу до конца года могут сберечь от мошенников более 2 миллиардов рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025.
Уточняется, что ВТБ несколько месяцев тестировал технологию для высокорисковых операций в мобильном приложении ВТБ для Android. При подозрительных действиях антифрод-система предлагает сделать селфи для подтверждения операции. Фото сравнивается с биометрическим вектором из Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и дополнительно проверяется ИИ-моделью по тысячам параметров для предотвращения дипфейков и фальсификаций. Такой подход не позволяет вывести средства без ведома владельца.
В ближайшее время сервис охватит все виды операций, а в приложении появится функция восстановления доступа после самоблокировки. Аналогичный функционал тестируется в веб-версии ВТБ Онлайн, сообщает банк.
"Развитие биометрических технологий - новый этап эволюции финансовых сервисов. Биометрия уже сегодня - самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Биометрические решения упрощают доступ к банковским услугам, делая процесс удобным и быстрым. В ближайшем будущем биометрия вытеснит многие традиционные методы идентификации, став отраслевым стандартом и открывая новые возможности для цифровых сервисов", - прокомментировала Скоробогатова.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ВТБ спрогнозировал рост сбережений россиян в банках к концу 2025 года
09:20
 
ПМЭФ-2025Ольга СкоробогатоваЭкономика
 
 
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