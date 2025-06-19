https://ria.ru/20250619/vtb--2023802170.html

ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии

ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии - РИА Новости, 19.06.2025

ВТБ внедрит новые методы защиты клиентов по биометрии

ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:38:00+03:00

2025-06-19T09:38:00+03:00

2025-06-19T09:38:00+03:00

пмэф-2025

ольга скоробогатова

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972444137_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_a86a4283a55c333b98e21e1a778dddcb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ВТБ внедряет новые методы защиты клиентов по биометрии в онлайн-банк, это поможет сберечь более 2 миллиардов рублей средств клиентов, сообщает кредитная организация. "ВТБ внедряет подтверждение операций в онлайн-банке по государственной биометрии. По оценке аналитиков ВТБ, подтверждение операций по лицу до конца года могут сберечь от мошенников более 2 миллиардов рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой в рамках ПМЭФ-2025. Уточняется, что ВТБ несколько месяцев тестировал технологию для высокорисковых операций в мобильном приложении ВТБ для Android. При подозрительных действиях антифрод-система предлагает сделать селфи для подтверждения операции. Фото сравнивается с биометрическим вектором из Единой биометрической системы (ГИС ЕБС) и дополнительно проверяется ИИ-моделью по тысячам параметров для предотвращения дипфейков и фальсификаций. Такой подход не позволяет вывести средства без ведома владельца. В ближайшее время сервис охватит все виды операций, а в приложении появится функция восстановления доступа после самоблокировки. Аналогичный функционал тестируется в веб-версии ВТБ Онлайн, сообщает банк. "Развитие биометрических технологий - новый этап эволюции финансовых сервисов. Биометрия уже сегодня - самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Биометрические решения упрощают доступ к банковским услугам, делая процесс удобным и быстрым. В ближайшем будущем биометрия вытеснит многие традиционные методы идентификации, став отраслевым стандартом и открывая новые возможности для цифровых сервисов", - прокомментировала Скоробогатова.

https://ria.ru/20250619/vtb-2023798544.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга скоробогатова, экономика