https://ria.ru/20250619/vsu-2024044552.html

ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо

ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо

Украинские войска начали поджигать посевы на левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:44:00+03:00

2025-06-19T20:44:00+03:00

2025-06-19T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (река)

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска начали поджигать посевы на левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе. Горят поля, а над огнем вражеские дроны, как стервятники - мешают тушить, отслеживают каждое движение", - написал Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель врага - посеять страх и разрушить труд херсонских аграриев. "Не выйдет. Каждый факт фиксируем, всем пострадавшим фермерам окажем поддержку", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250618/chs-2023489896.html

херсонская область

россия

днепр (река)

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херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо