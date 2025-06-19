Рейтинг@Mail.ru
ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsu-2024044552.html
ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо
ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.06.2025
ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо
Украинские войска начали поджигать посевы на левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:44:00+03:00
2025-06-19T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (река)
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска начали поджигать посевы на левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе. Горят поля, а над огнем вражеские дроны, как стервятники - мешают тушить, отслеживают каждое движение", - написал Сальдо в Telegram-канале. По его словам, цель врага - посеять страх и разрушить труд херсонских аграриев. "Не выйдет. Каждый факт фиксируем, всем пострадавшим фермерам окажем поддержку", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250618/chs-2023489896.html
херсонская область
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, днепр (река), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (река), Владимир Сальдо
ВСУ начали поджигать посевы в Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ начали поджигать посевы в Алешкинском округе Херсонской области

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска начали поджигать посевы на левобережной части Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"От злобного бессилия враг поджигает теплицы и посевы в Алешкинском округе. Горят поля, а над огнем вражеские дроны, как стервятники - мешают тушить, отслеживают каждое движение", - написал Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, цель врага - посеять страх и разрушить труд херсонских аграриев.
"Не выйдет. Каждый факт фиксируем, всем пострадавшим фермерам окажем поддержку", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Засыхающие посевы - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В девяти округах Херсонской области ввели режим ЧС из-за засухи
18 июня, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (река)Владимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала