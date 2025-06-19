При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Гладков: при атаке дрона ВСУ пострадал житель белгородского села Двулучное
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. От детонации дрона выбиты окна в частном доме и посечен кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в поселке Красная Яруга в Краснояружском районе от удара беспилотника загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия. Также повреждены два автомобиля. В Шебекинском округе, в селе Безлюдовка, в результате "прилета" одного артиллерийского снаряда повреждены три частных дома. В поселке Ракитное Ракитянского района беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта.
"Производственное предприятие в поселке Политотдельский Белгородского района атаковано дроном. У двух грузовых автомобилей повреждены кабины, стекла и прицепы. Вследствие еще одной атаки дрона в хуторе Плотовка Волоконовского района поврежден легковой автомобиль", - уточнил глава области.
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