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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsu-2024034951.html
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 19.06.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мирный житель получил легкое ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:42:00+03:00
2025-06-19T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. От детонации дрона выбиты окна в частном доме и посечен кузов легкового автомобиля&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в поселке Красная Яруга в Краснояружском районе от удара беспилотника загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия. Также повреждены два автомобиля. В Шебекинском округе, в селе Безлюдовка, в результате "прилета" одного артиллерийского снаряда повреждены три частных дома. В поселке Ракитное Ракитянского района беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта. "Производственное предприятие в поселке Политотдельский Белгородского района атаковано дроном. У двух грузовых автомобилей повреждены кабины, стекла и прицепы. Вследствие еще одной атаки дрона в хуторе Плотовка Волоконовского района поврежден легковой автомобиль", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

Гладков: при атаке дрона ВСУ пострадал житель белгородского села Двулучное

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. От детонации дрона выбиты окна в частном доме и посечен кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в поселке Красная Яруга в Краснояружском районе от удара беспилотника загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия. Также повреждены два автомобиля. В Шебекинском округе, в селе Безлюдовка, в результате "прилета" одного артиллерийского снаряда повреждены три частных дома. В поселке Ракитное Ракитянского района беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта.
"Производственное предприятие в поселке Политотдельский Белгородского района атаковано дроном. У двух грузовых автомобилей повреждены кабины, стекла и прицепы. Вследствие еще одной атаки дрона в хуторе Плотовка Волоконовского района поврежден легковой автомобиль", - уточнил глава области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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