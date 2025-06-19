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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 19.06.2025

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

Мирный житель получил легкое ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:42:00+03:00

2025-06-19T19:42:00+03:00

2025-06-19T19:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Мирный житель получил легкое ранение в результате атаки украинского беспилотника в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Медицинская помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. От детонации дрона выбиты окна в частном доме и посечен кузов легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в поселке Красная Яруга в Краснояружском районе от удара беспилотника загорелось бытовое помещение на территории производственного предприятия. Также повреждены два автомобиля. В Шебекинском округе, в селе Безлюдовка, в результате "прилета" одного артиллерийского снаряда повреждены три частных дома. В поселке Ракитное Ракитянского района беспилотник сдетонировал возле коммерческого объекта. "Производственное предприятие в поселке Политотдельский Белгородского района атаковано дроном. У двух грузовых автомобилей повреждены кабины, стекла и прицепы. Вследствие еще одной атаки дрона в хуторе Плотовка Волоконовского района поврежден легковой автомобиль", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины