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Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР

Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025

Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР

Ряд многоквартирных домов и объекты инфраструктуры повреждены в городе Шахтерске в ДНР в результате ночной атаки украинских беспилотников, пострадавших нет,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:48:00+03:00

2025-06-19T15:48:00+03:00

2025-06-19T16:00:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Ряд многоквартирных домов и объекты инфраструктуры повреждены в городе Шахтерске в ДНР в результате ночной атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщило региональное министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале. "В результате ночной атаки БПЛА в Шахтерске повреждения получили объекты инфраструктуры, в том числе несколько многоквартирных домов", - говорится министерства. Уточняется, что сильно поврежден многоквартирный жилой дом в микрорайоне Восточный, необходимо восстановление теплового контура с 10-го по 16-й этаж, повреждены кровля, остекление, балконные блоки. Также отмечается, что пострадали дома по улице Цветочная в Шахтерске и дома в селах Терновое и Садовое. В ведомстве рассказали, что на месте обстрела работают специализированные службы, коммунальщики, представители Народного фронта, ведется разбор завалов, принимаются временные меры по закрытию теплового контура.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины