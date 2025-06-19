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Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 19.06.2025 (обновлено: 16:00 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/vsu-2023945198.html
Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР
Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР
Ряд многоквартирных домов и объекты инфраструктуры повреждены в городе Шахтерске в ДНР в результате ночной атаки украинских беспилотников, пострадавших нет,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:48:00+03:00
2025-06-19T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Ряд многоквартирных домов и объекты инфраструктуры повреждены в городе Шахтерске в ДНР в результате ночной атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщило региональное министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале. "В результате ночной атаки БПЛА в Шахтерске повреждения получили объекты инфраструктуры, в том числе несколько многоквартирных домов", - говорится министерства. Уточняется, что сильно поврежден многоквартирный жилой дом в микрорайоне Восточный, необходимо восстановление теплового контура с 10-го по 16-й этаж, повреждены кровля, остекление, балконные блоки. Также отмечается, что пострадали дома по улице Цветочная в Шахтерске и дома в селах Терновое и Садовое. В ведомстве рассказали, что на месте обстрела работают специализированные службы, коммунальщики, представители Народного фронта, ведется разбор завалов, принимаются временные меры по закрытию теплового контура.
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донецкая народная республика, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ повредили дома в Шахтерске в ДНР

ВСУ повредили дома и инфраструктуру в Шахтерске в ДНР беспилотниками

© Фото : Минстрой ДНРЛиквидация последствий ночной атаки БПЛА в Шахтерске, ДНР
Ликвидация последствий ночной атаки БПЛА в Шахтерске, ДНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Минстрой ДНР
Ликвидация последствий ночной атаки БПЛА в Шахтерске, ДНР
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Ряд многоквартирных домов и объекты инфраструктуры повреждены в городе Шахтерске в ДНР в результате ночной атаки украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщило региональное министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства в Telegram-канале.
"В результате ночной атаки БПЛА в Шахтерске повреждения получили объекты инфраструктуры, в том числе несколько многоквартирных домов", - говорится министерства.
© Фото : Минстрой ДНРЛиквидация последствий ночной атаки БПЛА в Шахтерске, ДНР
Ликвидация последствий ночной атаки БПЛА в Шахтерске, ДНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Минстрой ДНР
Ликвидация последствий ночной атаки БПЛА в Шахтерске, ДНР
Уточняется, что сильно поврежден многоквартирный жилой дом в микрорайоне Восточный, необходимо восстановление теплового контура с 10-го по 16-й этаж, повреждены кровля, остекление, балконные блоки. Также отмечается, что пострадали дома по улице Цветочная в Шахтерске и дома в селах Терновое и Садовое. В ведомстве рассказали, что на месте обстрела работают специализированные службы, коммунальщики, представители Народного фронта, ведется разбор завалов, принимаются временные меры по закрытию теплового контура.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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