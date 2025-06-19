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Двум боевикам ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsu-2023921995.html
Двум боевикам ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область
Двум боевикам ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 19.06.2025
Двум боевикам ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:51:00+03:00
2025-06-19T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
суджанский район
суджа
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ. "2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Александра Титенко и Василия Катанюка. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении. В суде установлено, что вечером 1 октября 2024 года Титенко и Катанюк, вооруженные автоматами, боеприпасами к ним и ручными гранатами, незаконно вторглись в составе подразделения в Курскую область. В тот же день он прибыли в село Погребки Суджанского района, где заняли свободный дом, а затем неоднократно меняли занимаемые позиции в черте этого населенного пункта. Около трех недель Титенко и Катанюк, действуя в составе боевого подразделения, блокировали поселок, препятствовали эвакуации мирного населения, запугивали местных жителей путем открытого ношения и применения боевого оружия, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских войск. Днем 23 октября 2024 года российские военнослужащие взяли их в плен. "Суд... приговорил каждого осужденного к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении. Также суд вынес приговоры стрелкам Александру Дуднику и Наталье Балаклицкой – 16 и 15 лет соответственно. Балаклицкая, проходившая специальную подготовку в Великобритании, и Дудник 10 октября, вооруженные автоматами, боеприпасами и ручными гранатами Ф-1, вторглись в составе подразделения на бронеавтомобиле "Козак" в Суджанский район. В Судже они заняли свободный дом, а затем переместились на другую боевую позицию, оборудованную в лесопосадке вблизи села Ольговка Кореневского района. 24 октября оба были задержаны российскими военнослужащими.
https://ria.ru/20250617/bpla-2023413771.html
https://ria.ru/20250615/vsu-2022993178.html
курская область
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Суджанский район, Суджа, Вооруженные силы Украины
Двум боевикам ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область

Боевики ВСУ Титенко и Катанюк получили по 16 лет за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Александра Титенко и Василия Катанюка. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
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В суде установлено, что вечером 1 октября 2024 года Титенко и Катанюк, вооруженные автоматами, боеприпасами к ним и ручными гранатами, незаконно вторглись в составе подразделения в Курскую область. В тот же день он прибыли в село Погребки Суджанского района, где заняли свободный дом, а затем неоднократно меняли занимаемые позиции в черте этого населенного пункта.
Около трех недель Титенко и Катанюк, действуя в составе боевого подразделения, блокировали поселок, препятствовали эвакуации мирного населения, запугивали местных жителей путем открытого ношения и применения боевого оружия, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских войск. Днем 23 октября 2024 года российские военнослужащие взяли их в плен.
"Суд... приговорил каждого осужденного к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении.
Также суд вынес приговоры стрелкам Александру Дуднику и Наталье Балаклицкой – 16 и 15 лет соответственно. Балаклицкая, проходившая специальную подготовку в Великобритании, и Дудник 10 октября, вооруженные автоматами, боеприпасами и ручными гранатами Ф-1, вторглись в составе подразделения на бронеавтомобиле "Козак" в Суджанский район. В Судже они заняли свободный дом, а затем переместились на другую боевую позицию, оборудованную в лесопосадке вблизи села Ольговка Кореневского района. 24 октября оба были задержаны российскими военнослужащими.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районСуджаВооруженные силы Украины
 
 
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