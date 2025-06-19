Двум боевикам ВСУ вынесли приговор за вторжение в Курскую область
Боевики ВСУ Титенко и Катанюк получили по 16 лет за вторжение в Курскую область
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы двух украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщает Главная военная прокуратура РФ.
"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Александра Титенко и Василия Катанюка. Они признаны виновными по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что вечером 1 октября 2024 года Титенко и Катанюк, вооруженные автоматами, боеприпасами к ним и ручными гранатами, незаконно вторглись в составе подразделения в Курскую область. В тот же день он прибыли в село Погребки Суджанского района, где заняли свободный дом, а затем неоднократно меняли занимаемые позиции в черте этого населенного пункта.
Около трех недель Титенко и Катанюк, действуя в составе боевого подразделения, блокировали поселок, препятствовали эвакуации мирного населения, запугивали местных жителей путем открытого ношения и применения боевого оружия, наблюдали за местностью и передавали информацию о действиях российских войск. Днем 23 октября 2024 года российские военнослужащие взяли их в плен.
"Суд... приговорил каждого осужденного к лишению свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - подчеркивается в сообщении.
Также суд вынес приговоры стрелкам Александру Дуднику и Наталье Балаклицкой – 16 и 15 лет соответственно. Балаклицкая, проходившая специальную подготовку в Великобритании, и Дудник 10 октября, вооруженные автоматами, боеприпасами и ручными гранатами Ф-1, вторглись в составе подразделения на бронеавтомобиле "Козак" в Суджанский район. В Судже они заняли свободный дом, а затем переместились на другую боевую позицию, оборудованную в лесопосадке вблизи села Ольговка Кореневского района. 24 октября оба были задержаны российскими военнослужащими.