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Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsu-2023808317.html
Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт
Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт - РИА Новости, 19.06.2025
Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт
Пленный военнослужащий ВСУ Вадим Чернец рассказал, что, по его данным, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов, пока их везли... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:11:00+03:00
2025-06-19T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Вадим Чернец рассказал, что, по его данным, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов, пока их везли на обучение, в подразделения или на позиции. "Многие сбежали. Многие боятся, не хотят идти… Сбежало хлопцев 1700 людей… Я думаю, больше с поездов сходит, из автобуса тикают", - сказал Чернец в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он рассказал, что долгое время уклонялся от прибытия в военкомат по повестке, как и множество украинских мужчин, которые остаются дома, в то время как их жёны ходят по магазинам покупать всё необходимое. Однако в какой-то момент Чернец совершил ошибку, самостоятельно пошёл за сигаретами - и был пойман сотрудниками военкомата. Медицинская комиссия, как рассказал пленный, прошла очень быстро, его определили годным к службе, несмотря на подтверждённый диагноз "эпилепсия". Подготовку на полигоне он охарактеризовал как слабую и заявил, что она ему "не помогла". Чернец сначала попал в 155-ю бригаду, а когда она была расформирована, переведён в 32-ю. Он отметил странный стиль командования в постановке боевых задач. "Нас вывезли на позиции. Командование сказало, что с правой стороны будет дом, забегите туда и … там расположитесь, и будет всё хорошо … всё будет под прикрытием. И доложите нам там, что видите. А когда ехали, я думаю: что будет со мной? Буду ли я трёхсотый, выживу ли я, или я уже двухсотый. Всё, я ехал на смерть. Тупо ехал на смерть", - рассказал он.
https://ria.ru/20250618/plennyj-2023482633.html
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал, как мобилизованные сбегают при отправке на фронт

Пленный ВСУ Чернец: около 2 тысяч украинцев сбежали при отправке на фронт

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Вадим Чернец рассказал, что, по его данным, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов, пока их везли на обучение, в подразделения или на позиции.
"Многие сбежали. Многие боятся, не хотят идти… Сбежало хлопцев 1700 людей… Я думаю, больше с поездов сходит, из автобуса тикают", - сказал Чернец в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Он рассказал, что долгое время уклонялся от прибытия в военкомат по повестке, как и множество украинских мужчин, которые остаются дома, в то время как их жёны ходят по магазинам покупать всё необходимое. Однако в какой-то момент Чернец совершил ошибку, самостоятельно пошёл за сигаретами - и был пойман сотрудниками военкомата.
Медицинская комиссия, как рассказал пленный, прошла очень быстро, его определили годным к службе, несмотря на подтверждённый диагноз "эпилепсия". Подготовку на полигоне он охарактеризовал как слабую и заявил, что она ему "не помогла".
Чернец сначала попал в 155-ю бригаду, а когда она была расформирована, переведён в 32-ю. Он отметил странный стиль командования в постановке боевых задач.
"Нас вывезли на позиции. Командование сказало, что с правой стороны будет дом, забегите туда и … там расположитесь, и будет всё хорошо … всё будет под прикрытием. И доложите нам там, что видите. А когда ехали, я думаю: что будет со мной? Буду ли я трёхсотый, выживу ли я, или я уже двухсотый. Всё, я ехал на смерть. Тупо ехал на смерть", - рассказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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