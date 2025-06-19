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ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действий группировки "Север" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:06:00+03:00

2025-06-19T12:06:00+03:00

2025-06-19T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сечь, Алексеевка, Писаревка, Андреевка, Рыжевка и Кондратовка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уды и Резниково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, алексеевка, сумская область, безопасность