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Ротенберг раскрыл, от чего зависит успех проекта ВСМ

Ротенберг раскрыл, от чего зависит успех проекта ВСМ - РИА Новости, 19.06.2025

Ротенберг раскрыл, от чего зависит успех проекта ВСМ

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) является значимым проектом будущего, для успешной реализации которого необходима консолидация всех участников, заявил акционер РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:26:00+03:00

2025-06-19T15:26:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Высокоскоростная магистраль (ВСМ) является значимым проектом будущего, для успешной реализации которого необходима консолидация всех участников, заявил акционер компании НПС Аркадий Ротенберг. "ВСМ, я считаю, это очень значимый проект, проект будущего. Это сегодня очень важный национальный проект, как проекты Северный поток, Северный морской путь, БАМ, Крымский мост, которые мы построили", — сказал Ротенберг. По его словам, для успеха данной инициативы необходимо, чтобы все участники процесса были объединены общей целью. "Для успеха проекта нужно, чтобы все вокруг этого проекта, кто этим занимается, все были консолидированы, чтобы все работали в едином порыве", — подчеркнул бизнесмен. Ротенберг отметил, что компания НПС уже инвестировала в реализацию проекта 30 миллиардов рублей. "И, в общем-то, я думаю, что это не последняя инвестиция в этот проект", — добавил он. Предприниматель также выразил уверенность в успешной реализации ВСМ, несмотря на сложность проекта и наличие стран, которые не смогли осуществить подобные инициативы.

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экономика, аркадий ротенберг, россия, всм, туризм