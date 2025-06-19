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Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты
Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты - РИА Новости, 19.06.2025
Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты
Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:56:00+03:00
2025-06-19T02:56:00+03:00
2025-06-19T06:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда России. В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси).В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть "необходимые потребности" и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали. "Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств", — сказано в обзоре.Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.
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россия, общество, верховный суд рф, банкротство
Россия, Общество, Верховный суд РФ, Банкротство
Верховный суд разъяснил, почему нельзя вести роскошную жизнь на кредиты
Верховный суд: вести роскошную жизнь на кредиты, а потом банкротиться нельзя
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом избавиться от необходимости их погашать с помощью процедуры банкротства нельзя, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда России.
В пример суд привел дело сотрудника одного из банков, который получал хорошую зарплату, но набрал кредитов. Когда пришло время гасить их он уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве. Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с ведением роскошного образа жизни (покупка брендовой одежды, посещение дорогих ресторанов, заказ элитного такси).
В итоге суд решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать, хотя его доход позволял покрыть "необходимые потребности" и вернуть долги. В списании долгов по процедуре банкротства ему отказали.
«
"Последовательное наращивание задолженности в целях ведения роскошного образа жизни с намерением освободиться от долгов посредством механизма потребительского банкротства может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств", — сказано в обзоре.
Данное дело включено в обзор практики, чтобы обеспечить ее единообразие, теперь другие суды должны руководствоваться этим примером при принятии решений.