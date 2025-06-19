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Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику
Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику - РИА Новости, 19.06.2025
Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику
Визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты, рассказала РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:30:00+03:00
2025-06-19T04:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева. "Клубника, арбуз, черешня, абрикосы — целый букет витаминов и вкуса. Но не всё так радужно: вместе с этими полезными свойствами фруктов и ягод можно получить неприятный бонус в виде нитратов. Нитраты — это соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. Определить, содержит ли продукт нитраты достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит", - сказала Сысоева. Также врач рекомендовала обратить внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной. "Существует тест, который можно провести вместе с детьми, им будет интересно, а всей семье — полезно. Нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой, посмотреть на реакцию: если вода окрасилась - продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять его в пищу нельзя, поскольку натуральный фрукт или ягода такую реакцию не дают", - рассказала Сысоева. Чтобы удалить с поверхности клубники следы обработки, врач рекомендует перед употреблением оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.
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общество
Врач объяснила, почему нельзя покупать идеально выглядящую клубнику
Врач Сысоева: идеально выглядящая клубника может содержать нитраты
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визуально идеальная клубника, которая блестит и не имеет точек и пятен на кожице, может содержать в себе нитраты, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.
"Клубника, арбуз, черешня, абрикосы — целый букет витаминов и вкуса. Но не всё так радужно: вместе с этими полезными свойствами фруктов и ягод можно получить неприятный бонус в виде нитратов. Нитраты — это соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. Определить, содержит ли продукт нитраты достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит", - сказала Сысоева.
Также врач рекомендовала обратить внимание на отсутствие вкуса и запаха у клубники. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной.
"Существует тест, который можно провести вместе с детьми, им будет интересно, а всей семье — полезно. Нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой, посмотреть на реакцию: если вода окрасилась - продукт содержит нежелательные химические элементы. Употреблять его в пищу нельзя, поскольку натуральный фрукт или ягода такую реакцию не дают", - рассказала Сысоева.
Чтобы удалить с поверхности клубники следы обработки, врач рекомендует перед употреблением оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.