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"Противник не ожидает". Российский боец рассказал о хитрой тактике военных - РИА Новости, 19.06.2025
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11:38 19.06.2025
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"Противник не ожидает". Российский боец рассказал о хитрой тактике военных
"Противник не ожидает". Российский боец рассказал о хитрой тактике военных - РИА Новости, 19.06.2025
"Противник не ожидает". Российский боец рассказал о хитрой тактике военных
Водители мототехники 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перед выполнением боевой задачи наизусть учат маршрут своего движения и РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:38:00+03:00
2025-06-19T11:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 19 июн - РИА Новости. Водители мототехники 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перед выполнением боевой задачи наизусть учат маршрут своего движения и схему местности вокруг позиций ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Призрак". "Водители штурмовики, которые двигаются на мототехнике, они заранее изучают маршрут движения. Очень долгое время его изучают. Сначала мы "птицей" (БПЛА - ред.) разведываем все минные заграждения противника. Далее составляем план маршрута, по которому они будут двигаться, и водители мотоциклов заучивают его наизусть", - заявил "Призрак". Он отметил, что такой подход даёт преимущество во внезапности и позволяет использовать маневренные группы с высокой эффективностью. "В чем плюс? Внезапность. Противник не ожидает такого резкого подхода к своим позициям. Они думают, всё хорошо - через пять минут уже отделение штурмовиков у них на опорнике, и начинается бой. Они не успевают отреагировать, поднять FPV, начать артиллерийский огонь", - поведал "Призрак".
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Противник не ожидает". Российский боец рассказал о хитрой тактике военных

Водители из 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" учат маршрут наизусть

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 19 июн - РИА Новости. Водители мототехники 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перед выполнением боевой задачи наизусть учат маршрут своего движения и схему местности вокруг позиций ВСУ, рассказал РИА Новости заместитель командира батальона с позывным "Призрак".
"Водители штурмовики, которые двигаются на мототехнике, они заранее изучают маршрут движения. Очень долгое время его изучают. Сначала мы "птицей" (БПЛА - ред.) разведываем все минные заграждения противника. Далее составляем план маршрута, по которому они будут двигаться, и водители мотоциклов заучивают его наизусть", - заявил "Призрак".
Он отметил, что такой подход даёт преимущество во внезапности и позволяет использовать маневренные группы с высокой эффективностью.
"В чем плюс? Внезапность. Противник не ожидает такого резкого подхода к своим позициям. Они думают, всё хорошо - через пять минут уже отделение штурмовиков у них на опорнике, и начинается бой. Они не успевают отреагировать, поднять FPV, начать артиллерийский огонь", - поведал "Призрак".
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