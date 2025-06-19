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В VK рассказали, с чем будут связаны все профессии будущего

В VK рассказали, с чем будут связаны все профессии будущего - РИА Новости, 19.06.2025

В VK рассказали, с чем будут связаны все профессии будущего

Все профессии будущего будут связаны с искусственным интеллектом, они предопределены этой компетенцией, заявила на ПМЭФ на сессии "Новые профессии. Как... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:06:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Все профессии будущего будут связаны с искусственным интеллектом, они предопределены этой компетенцией, заявила на ПМЭФ на сессии "Новые профессии. Как трансформируется рынок труда. От фантастики к реальности" заместитель вице-президента по образовательным проектам компании VK Анна Степанова."Все профессии будущего вращаются, на мой взгляд, во многом вокруг искусственного интеллекта… Поэтому профессии будущего во многом предопределены этой компетенцией", - сказала Степанова.Она отметила, что ИИ - "это базовая компетенция абсолютно, которая интегрирована вообще везде".Её дополнил вице-президент - директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов."Когда говорят, надо обучать ИИ - это генералы готовятся к прошедшей войне. Все, он (ИИ - ред.) уже везде. Обучать искусственному интеллекту молодых людей, мне кажется, это уже трата времени, потому что если они не обучаются искусственному интеллекту, их вообще вон из любой профессии", - сказал Ефимов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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общество, россия, в мире, экономика, трудоустройство, ии, искусственный интеллект (ии), технологии