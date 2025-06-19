https://ria.ru/20250619/ves-2023964031.html

Мурашко рассказал, какие опасности грозят людям с избыточным весом

Мурашко рассказал, какие опасности грозят людям с избыточным весом - РИА Новости, 19.06.2025

Мурашко рассказал, какие опасности грозят людям с избыточным весом

Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до десяти лет жизни, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:36:00+03:00

2025-06-19T16:36:00+03:00

2025-06-19T20:23:00+03:00

пмэф-2025

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_471af5c91cdadcfaced2112ff3b6f95a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до десяти лет жизни, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях ПМЭФ. "Люди, имеющие избыток массы тела и индекс массы тела, который составляет от 30 до 35, в среднем теряют два-четыре года жизни. Люди, у которых индекс массы тела превышает 40, теряют до десяти лет жизни. Это ужасающие цифры", — сказал он на сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии". Министр добавил, что у людей с избыточной массой тела бывают артериальная гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и ишемические болезни сердца. "Все это в комплексе формирует те вызовы, это же дополнительные расходы системы здравоохранения, это дополнительные потери и годы жизни. <...> Это, по сути дела, сверхпотребление медицинских услуг, когда расходы системы здравоохранения идут на именно на борьбу с теми заболеваниями, которые можно было бы отсрочить и отложить", — сказал Мурашко. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250414/murashko-2011112740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мурашко, здоровье - общество