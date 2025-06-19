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Путин рассказал о сотрудничестве с Индонезией в сфере туризма
Путин рассказал о сотрудничестве с Индонезией в сфере туризма - РИА Новости, 19.06.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Индонезией в сфере туризма
Многое за последнее время сделано для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан России и Индонезии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:57:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Многое за последнее время сделано для создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан России и Индонезии, заявил президент РФ Владимир Путин. В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент РФ отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025. "За последние годы многое было сделано по созданию максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран. Было возобновлено прямое авиасообщение из Москвы на Бали", - сказал российский лидер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, индонезия, москва, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Индонезия, Москва, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве с Индонезией в сфере туризма
Путин: РФ и Индонезия сделали многое для создания условий для поездок граждан