Рейтинг@Mail.ru
Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 19.06.2025 (обновлено: 04:55 20.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ukraina-2024055478.html
Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти
Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти - РИА Новости, 20.06.2025
Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти
В центре Киева около тысячи представителей профсоюзов, общественников и ветеранов ВСУ вышли на акцию протеста, обвинив действующие власти в незаконном изъятии... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-19T22:12:00+03:00
2025-06-20T04:55:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В центре Киева около тысячи представителей профсоюзов, общественников и ветеранов ВСУ вышли на акцию протеста, обвинив действующие власти в незаконном изъятии имущества и нарушении прав граждан, сообщает украинский Telegram-канал "Инсайдер.ua". В сообщении говорится, что акция самая масштабная с февраля 2022 года. Протестующие утверждают, что действующие власти несправедливо лишают граждан собственности - изымают землю, ограничивают возможность влиять на решения. &quot;Около тысячи митингующих под Домом профсоюзов. Ветераны, профсоюзы, общественность - все против произвола АРМА (Национального агентства по розыску и менеджменту активов - ред.)&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале &quot;Инсайдер.ua&quot;.Из сообщения следует, что федерацию профсоюзов пытаются выселить из её здания, полиция заблокировала вход. Митингующие требуют до 24 июня решить вопрос, иначе протест усилится. Кроме того митингующие настаивают, чтобы АРМА возглавил военный. На сопровождающем публикацию видео протестующие стоят с плакатами, на которых можно было увидеть лозунги: "руки прочь от имущества людей", "хватит грабить людей". АРМА является ключевым органом Украины по управлению арестованными и конфискованными активами, с расширенными полномочиями по их поиску, оценке, управлению и реализации с целью предотвращения коррупции.
https://ria.ru/20250619/ermak-2024052649.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти

Киевляне вышли на масштабный протест против произвола власти

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В центре Киева около тысячи представителей профсоюзов, общественников и ветеранов ВСУ вышли на акцию протеста, обвинив действующие власти в незаконном изъятии имущества и нарушении прав граждан, сообщает украинский Telegram-канал "Инсайдер.ua".
В сообщении говорится, что акция самая масштабная с февраля 2022 года. Протестующие утверждают, что действующие власти несправедливо лишают граждан собственности - изымают землю, ограничивают возможность влиять на решения.
«

"Около тысячи митингующих под Домом профсоюзов. Ветераны, профсоюзы, общественность - все против произвола АРМА (Национального агентства по розыску и менеджменту активов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Инсайдер.ua".

Из сообщения следует, что федерацию профсоюзов пытаются выселить из её здания, полиция заблокировала вход. Митингующие требуют до 24 июня решить вопрос, иначе протест усилится. Кроме того митингующие настаивают, чтобы АРМА возглавил военный.
На сопровождающем публикацию видео протестующие стоят с плакатами, на которых можно было увидеть лозунги: "руки прочь от имущества людей", "хватит грабить людей".
АРМА является ключевым органом Украины по управлению арестованными и конфискованными активами, с расширенными полномочиями по их поиску, оценке, управлению и реализации с целью предотвращения коррупции.
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В Киеве набросились на Ермака из-за лжи о встрече с Рубио
Вчера, 21:51
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала