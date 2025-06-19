https://ria.ru/20250619/ukraina-2024055478.html

Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти

Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти - РИА Новости, 20.06.2025

Жители Киева вышли на масштабный протест против произвола власти

В центре Киева около тысячи представителей профсоюзов, общественников и ветеранов ВСУ вышли на акцию протеста, обвинив действующие власти в незаконном изъятии... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T22:12:00+03:00

2025-06-19T22:12:00+03:00

2025-06-20T04:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В центре Киева около тысячи представителей профсоюзов, общественников и ветеранов ВСУ вышли на акцию протеста, обвинив действующие власти в незаконном изъятии имущества и нарушении прав граждан, сообщает украинский Telegram-канал "Инсайдер.ua". В сообщении говорится, что акция самая масштабная с февраля 2022 года. Протестующие утверждают, что действующие власти несправедливо лишают граждан собственности - изымают землю, ограничивают возможность влиять на решения. "Около тысячи митингующих под Домом профсоюзов. Ветераны, профсоюзы, общественность - все против произвола АРМА (Национального агентства по розыску и менеджменту активов - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Инсайдер.ua".Из сообщения следует, что федерацию профсоюзов пытаются выселить из её здания, полиция заблокировала вход. Митингующие требуют до 24 июня решить вопрос, иначе протест усилится. Кроме того митингующие настаивают, чтобы АРМА возглавил военный. На сопровождающем публикацию видео протестующие стоят с плакатами, на которых можно было увидеть лозунги: "руки прочь от имущества людей", "хватит грабить людей". АРМА является ключевым органом Украины по управлению арестованными и конфискованными активами, с расширенными полномочиями по их поиску, оценке, управлению и реализации с целью предотвращения коррупции.

https://ria.ru/20250619/ermak-2024052649.html

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