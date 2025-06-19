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Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года - РИА Новости, 19.06.2025
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20:22 19.06.2025 (обновлено: 20:25 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ukraina-2024040801.html
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года - РИА Новости, 19.06.2025
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года
Цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:22:00+03:00
2025-06-19T20:25:00+03:00
экономика
украина
в мире
природный газ
энергетика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные консалтинговой фирмы ExPro. "Цены на природный газ на Украине выросли до максимума за 2,5 года. Цены с начала мая выросли в 1,6 раз и сегодня подошли вплотную к отметке в 32 тысячи гривен за одну тысячу метров кубических (около 770 долларов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Согласно приведенным украинскими журналистами данным, в последний раз цена на газ на Украине достигала сопоставимых значений в декабре 2022 года, тогда топливо стоило около 29 тысяч гривен за тысячу кубометров или около 700 долларов. Как отмечается в публикации среди причин называется рост цен на европейских хабах на фоне конфликта Израиля и Ирана, а также стабильно высокий спрос на газ на Украине, которая заполняет пустые хранилища к следующей зиме. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива. Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
https://ria.ru/20250611/evropa-2022038053.html
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экономика, украина, в мире, природный газ, энергетика
Экономика, Украина, В мире, Природный газ, Энергетика
Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года

Цены на газ на Украине выросли в 1,6 раз с мая и достигли максимума за 2,5 года

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные консалтинговой фирмы ExPro.
"Цены на природный газ на Украине выросли до максимума за 2,5 года. Цены с начала мая выросли в 1,6 раз и сегодня подошли вплотную к отметке в 32 тысячи гривен за одну тысячу метров кубических (около 770 долларов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Европе накаляются газовые страсти
11 июня, 08:00
Согласно приведенным украинскими журналистами данным, в последний раз цена на газ на Украине достигала сопоставимых значений в декабре 2022 года, тогда топливо стоило около 29 тысяч гривен за тысячу кубометров или около 700 долларов.
Как отмечается в публикации среди причин называется рост цен на европейских хабах на фоне конфликта Израиля и Ирана, а также стабильно высокий спрос на газ на Украине, которая заполняет пустые хранилища к следующей зиме.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
5 июня, 12:09
 
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