Цены на газ на Украине достигли максимума за 2,5 года
Цены на газ на Украине выросли в 1,6 раз с мая и достигли максимума за 2,5 года
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинский рабочий у подземного хранилища газа в Стриже, недалеко от Львова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цены на газ на Украине достигли максимума за два с половиной года, приблизившись к отметке в 800 долларов за тысячу кубометров, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на данные консалтинговой фирмы ExPro.
"Цены на природный газ на Украине выросли до максимума за 2,5 года. Цены с начала мая выросли в 1,6 раз и сегодня подошли вплотную к отметке в 32 тысячи гривен за одну тысячу метров кубических (около 770 долларов -ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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Согласно приведенным украинскими журналистами данным, в последний раз цена на газ на Украине достигала сопоставимых значений в декабре 2022 года, тогда топливо стоило около 29 тысяч гривен за тысячу кубометров или около 700 долларов.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро. Агентство Блумберг 26 марта передавало, что Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров.
Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил компании "Нафтогаз Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.