https://ria.ru/20250619/ukraina-2024037819.html

Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины

Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины - РИА Новости, 19.06.2025

Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины

Мобилизованный мужчина скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины, сообщили в четверг во Львовском областном военкомате. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:58:00+03:00

2025-06-19T19:58:00+03:00

2025-06-19T19:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мобилизованный мужчина скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины, сообщили в четверг во Львовском областном военкомате. Как заявляют в военкомате, военнообязанный 1975 рождения по фамилии Науменко был доставлен в стены учреждения в 22.30 мск 17 июня из-за отсутствия у него каких либо учетных документов и отсутствия данных о нем в самом военкомате. "Около 00.55 (совпадает с мск -ред.) 18 июня, гражданин Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла через 12 минут, в 01.07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, которые были проведены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Львовского областного военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как заявляют в военкомате, следов насильственной смерти на теле мобилизованного обнаружено не было, предварительная причина смерти - инфаркт. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250605/ukraina-2021023386.html

https://ria.ru/20250619/polk-2023941056.html

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в мире, здоровье - общество, украина, россия, вооруженные силы украины