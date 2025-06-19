Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины
Мобилизованный скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мобилизованный мужчина скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины, сообщили в четверг во Львовском областном военкомате.
Как заявляют в военкомате, военнообязанный 1975 рождения по фамилии Науменко был доставлен в стены учреждения в 22.30 мск 17 июня из-за отсутствия у него каких либо учетных документов и отсутствия данных о нем в самом военкомате.
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"Около 00.55 (совпадает с мск -ред.) 18 июня, гражданин Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла через 12 минут, в 01.07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, которые были проведены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Львовского областного военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как заявляют в военкомате, следов насильственной смерти на теле мобилизованного обнаружено не было, предварительная причина смерти - инфаркт.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
* запрещена в РФ как экстремистская