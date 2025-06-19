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Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины - РИА Новости, 19.06.2025
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19:58 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ukraina-2024037819.html
Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины
Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины
Мобилизованный мужчина скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины, сообщили в четверг во Львовском областном военкомате. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:58:00+03:00
2025-06-19T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мобилизованный мужчина скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины, сообщили в четверг во Львовском областном военкомате. Как заявляют в военкомате, военнообязанный 1975 рождения по фамилии Науменко был доставлен в стены учреждения в 22.30 мск 17 июня из-за отсутствия у него каких либо учетных документов и отсутствия данных о нем в самом военкомате. "Около 00.55 (совпадает с мск -ред.) 18 июня, гражданин Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла через 12 минут, в 01.07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, которые были проведены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Львовского областного военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Как заявляют в военкомате, следов насильственной смерти на теле мобилизованного обнаружено не было, предварительная причина смерти - инфаркт. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021023386.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Мобилизованный умер в военкомате на западе Украины

Мобилизованный скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мобилизованный мужчина скончался в стенах военкомата в городе Стрый на западе Украины, сообщили в четверг во Львовском областном военкомате.
Как заявляют в военкомате, военнообязанный 1975 рождения по фамилии Науменко был доставлен в стены учреждения в 22.30 мск 17 июня из-за отсутствия у него каких либо учетных документов и отсутствия данных о нем в самом военкомате.
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"Около 00.55 (совпадает с мск -ред.) 18 июня, гражданин Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь. Карета скорой помощи прибыла через 12 минут, в 01.07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, которые были проведены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Львовского областного военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Как заявляют в военкомате, следов насильственной смерти на теле мобилизованного обнаружено не было, предварительная причина смерти - инфаркт.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
* запрещена в РФ как экстремистская
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