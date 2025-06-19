https://ria.ru/20250619/ukraina-2023975509.html

Telegraph сообщил о "демографической бомбе" на Украине

Telegraph сообщил о "демографической бомбе" на Украине - РИА Новости, 19.06.2025

Telegraph сообщил о "демографической бомбе" на Украине

Всё больше талантливых молодых людей покидают Украину и поступают в европейские университеты, тем самым вызывая опасения по поводу восстановления страны после... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:06:00+03:00

2025-06-19T17:06:00+03:00

2025-06-19T17:06:00+03:00

в мире

украина

элла либанова

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Всё больше талантливых молодых людей покидают Украину и поступают в европейские университеты, тем самым вызывая опасения по поводу восстановления страны после завершения конфликта, пишет газета Telegraph. В публикации отмечается, что всё больше наиболее талантливых украинских школьников выбирают поступление в европейские университеты и покидают страну - их отъезд из страны издание характеризует как "демографическую бомбу" и "утечку мозгов". "Существуют серьезные опасения по поводу того, кто будет восстанавливать страну по завершении войны, если молодежь решит не возвращаться", - говорится в сообщении. При этом помимо молодых людей, спасающихся от мобилизации, Украину покидают всё больше девушек, подчеркивает Telegraph. Как заявил изданию заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец, от способности правительства остановить отток человеческого капитала из страны будет зависеть, сможет ли Украина выжить и восстановить экономику. По его словам, пока численность украинских школьников только сокращается, и к 2029 году число первоклассников в стране снизится еще на 30%. Глава всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник 7 февраля заявил, что порядка 1,5 миллиона детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы качественного образования и заработка в 10 раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.

https://ria.ru/20250619/ukraina-2023753917.html

https://ria.ru/20250219/ssha-2000203378.html

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в мире, украина, элла либанова