Рейтинг@Mail.ru
Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 19.06.2025 (обновлено: 16:52 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023959556.html
Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто
Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.06.2025
Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто
Вступление Украины в Евросоюз принесет новые вызовы для союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:28:00+03:00
2025-06-19T16:52:00+03:00
украина
евросоюз
в мире
венгрия
будапешт
петер сийярто
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз принесет новые вызовы для союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это опасно. Это принесет много новых вызовов. Мы точно не поддержим этот подход", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.Он добавил, что Будапешт продолжит выступать за мир на Украине, поддержит усилия Вашингтона по урегулированию. Дипломат также добавил, что не думает, будто президент США Дональд Трамп может потерять интерес к урегулированию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250602/vengriya-2020402752.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, дональд трамп
Украина, Евросоюз, В мире, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Дональд Трамп
Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: вступление Украины в Евросоюз принесет новые вызовы

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз принесет новые вызовы для союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Это опасно. Это принесет много новых вызовов. Мы точно не поддержим этот подход", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.
Он добавил, что Будапешт продолжит выступать за мир на Украине, поддержит усилия Вашингтона по урегулированию. Дипломат также добавил, что не думает, будто президент США Дональд Трамп может потерять интерес к урегулированию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за Украины, заявил Медведчук
2 июня, 10:50
 
УкраинаЕвросоюзВ миреВенгрияБудапештПетер СийяртоДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала