https://ria.ru/20250619/ukraina-2023959556.html

Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто

Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто - РИА Новости, 19.06.2025

Вступление Украины в ЕС принесет только новые вызовы, заявил Сийярто

Вступление Украины в Евросоюз принесет новые вызовы для союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:28:00+03:00

2025-06-19T16:28:00+03:00

2025-06-19T16:52:00+03:00

украина

евросоюз

в мире

венгрия

будапешт

петер сийярто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз принесет новые вызовы для союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Это опасно. Это принесет много новых вызовов. Мы точно не поддержим этот подход", - сказал Сийярто журналистам на полях ПМЭФ.Он добавил, что Будапешт продолжит выступать за мир на Украине, поддержит усилия Вашингтона по урегулированию. Дипломат также добавил, что не думает, будто президент США Дональд Трамп может потерять интерес к урегулированию.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250602/vengriya-2020402752.html

украина

венгрия

будапешт

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украина, евросоюз, в мире, венгрия, будапешт, петер сийярто, дональд трамп