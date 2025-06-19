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Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной
Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной
Санитарные обмены ранеными продолжаются между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:19:00+03:00
2025-06-19T15:19:00+03:00
2025-06-19T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Санитарные обмены ранеными продолжаются между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник. "Сегодня в соответствии со стамбульскими договоренностями состоялся паритетный обмен пленными. Также продолжаются санитарные обмены ранеными", - сказал агентству источник.В четверг МО РФ заявило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором говорит источник. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250619/minoborony-2023923526.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной
Санитарные обмены ранеными между Россией и Украиной продолжаются