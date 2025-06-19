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Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023930791.html
Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной
Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной
Санитарные обмены ранеными продолжаются между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:19:00+03:00
2025-06-19T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Санитарные обмены ранеными продолжаются между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник. &quot;Сегодня в соответствии со стамбульскими договоренностями состоялся паритетный обмен пленными. Также продолжаются санитарные обмены ранеными&quot;, - сказал агентству источник.В четверг МО РФ заявило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором говорит источник. Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250619/minoborony-2023923526.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Источник рассказал о продолжении обменов ранеными между Россией и Украиной

Санитарные обмены ранеными между Россией и Украиной продолжаются

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена
Автобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Санитарные обмены ранеными продолжаются между Россией и Украиной в рамках стамбульских договоренностей, сообщил РИА Новости источник.
«

"Сегодня в соответствии со стамбульскими договоренностями состоялся паритетный обмен пленными. Также продолжаются санитарные обмены ранеными", - сказал агентству источник.

В четверг МО РФ заявило, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором говорит источник.
Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Видео с вернувшимися из плена российскими военными - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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