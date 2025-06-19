https://ria.ru/20250619/ukraina-2023897655.html

Сийярто оценил ситуацию с поставками Украине венгерской электроэнергии

Сийярто оценил ситуацию с поставками Украине венгерской электроэнергии - РИА Новости, 19.06.2025

Сийярто оценил ситуацию с поставками Украине венгерской электроэнергии

Киев не обращался к Будапешту по поводу возможного прекращения поставок венгерской электроэнергии на Украину в случае остановок поставок энергоносителей из РФ в РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:58:00+03:00

2025-06-19T13:58:00+03:00

2025-06-19T14:13:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киев не обращался к Будапешту по поводу возможного прекращения поставок венгерской электроэнергии на Украину в случае остановок поставок энергоносителей из РФ в Венгрию, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "В настоящее время мы поставляем 42% импорта электроэнергии на Украине. Если поставки в Венгрию будут неопределенными, то не определено и то, как вся система будет работать: все аспекты, вся энергетическая система может стать неопределенной", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ. Он добавил, что дальнейшее развитие событий ему неизвестно. На вопрос о том, обращался ли Киев по этому вопросу к Будапешту, он ответил отрицательно. "Нет, не обращались", - отметил дипломат. Ранее он сообщал, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html

https://ria.ru/20250612/vengriya-2022559503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, киев, будапешт, петер сийярто, еврокомиссия