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Сийярто оценил ситуацию с поставками Украине венгерской электроэнергии
Сийярто оценил ситуацию с поставками Украине венгерской электроэнергии - РИА Новости, 19.06.2025
Сийярто оценил ситуацию с поставками Украине венгерской электроэнергии
Киев не обращался к Будапешту по поводу возможного прекращения поставок венгерской электроэнергии на Украину в случае остановок поставок энергоносителей из РФ в РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:58:00+03:00
2025-06-19T13:58:00+03:00
2025-06-19T14:13:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киев не обращался к Будапешту по поводу возможного прекращения поставок венгерской электроэнергии на Украину в случае остановок поставок энергоносителей из РФ в Венгрию, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "В настоящее время мы поставляем 42% импорта электроэнергии на Украине. Если поставки в Венгрию будут неопределенными, то не определено и то, как вся система будет работать: все аспекты, вся энергетическая система может стать неопределенной", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ. Он добавил, что дальнейшее развитие событий ему неизвестно. На вопрос о том, обращался ли Киев по этому вопросу к Будапешту, он ответил отрицательно. "Нет, не обращались", - отметил дипломат. Ранее он сообщал, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250108/siyyarto-1992833105.html
https://ria.ru/20250612/vengriya-2022559503.html
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РИА Новости
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экономика, венгрия, киев, будапешт, петер сийярто, еврокомиссия
ПМЭФ-2025, Экономика, Венгрия, Киев, Будапешт, Петер Сийярто, Еврокомиссия
Сийярто оценил ситуацию с поставками Украине венгерской электроэнергии
Сийярто: Киев не обращался к Будапешту из-за прекращения поставок электроэнергии