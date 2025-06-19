https://ria.ru/20250619/udo-2023950551.html

Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО

Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО - РИА Новости, 19.06.2025

Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО

Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры, оспаривающей условно-досрочное освобождение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:59:00+03:00

2025-06-19T15:59:00+03:00

2025-06-19T15:59:00+03:00

происшествия

екатеринбург

виктор контеев

свердловский областной суд

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры, оспаривающей условно-досрочное освобождение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного по делу о покушении на убийство, вымогательстве и взяточничестве, в колонии он провел почти 14 лет, сообщает пресс-служба инстанции. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. По итогу суд увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима. В декабре 2024 года суд смягчил ему наказание на один год. В апреле суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство адвоката бывшего вице-мэра об условно-досрочном освобождении - в инстанции тогда уточняли журналистам, что Контеев освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок шесть лет, три месяца и 26 дней, а отбытый срок наказания составил 13 лет, восемь месяцев и четыре дня. Повлияло на такое решение суда и "положительная характеристика администрации исправительного учреждения", и поведение Контеева, и его преклонный возраст, и мнение троих потерпевших, не возражающих против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного и другое. На данное постановление суда прокуратура внесла апелляционное представление. "Свердловский областной суд изучил материалы дела, учел мнение прокурора, защитников, и оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Контеев выходит на свободу условно-досрочно, но с установленными судом обязательствами и передается под контроль уголовно-исполнительной инспекции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Контеев обязан самостоятельно исполнять дополнительное наказание, назначенное ему по приговору Сысертского районного суда в виде ограничения свободы на год, он должен встать на учет в уполномоченном органе, осуществляющем контроль за осужденными, не менять постоянного места жительства без уведомления и не реже двух раз в месяц "отмечаться". Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 28 июня срок содержания под домашним арестом Ларисе Контеевой, супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга, по делу о пособничестве в получении взятки и пособничестве в вымогательстве в особо крупном размере. Контеева была в международном розыске с 2012 года, поясняли РИА Новости в Свердловском областном суде.

https://ria.ru/20250610/loginov-2022001289.html

https://ria.ru/20250611/deputat-2022289004.html

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происшествия, екатеринбург, виктор контеев, свердловский областной суд, россия