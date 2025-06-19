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Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО - РИА Новости, 19.06.2025
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15:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/udo-2023950551.html
Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО
Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО - РИА Новости, 19.06.2025
Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО
Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры, оспаривающей условно-досрочное освобождение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:59:00+03:00
2025-06-19T15:59:00+03:00
происшествия
екатеринбург
виктор контеев
свердловский областной суд
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры, оспаривающей условно-досрочное освобождение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного по делу о покушении на убийство, вымогательстве и взяточничестве, в колонии он провел почти 14 лет, сообщает пресс-служба инстанции. Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. По итогу суд увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима. В декабре 2024 года суд смягчил ему наказание на один год. В апреле суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство адвоката бывшего вице-мэра об условно-досрочном освобождении - в инстанции тогда уточняли журналистам, что Контеев освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок шесть лет, три месяца и 26 дней, а отбытый срок наказания составил 13 лет, восемь месяцев и четыре дня. Повлияло на такое решение суда и "положительная характеристика администрации исправительного учреждения", и поведение Контеева, и его преклонный возраст, и мнение троих потерпевших, не возражающих против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного и другое. На данное постановление суда прокуратура внесла апелляционное представление. "Свердловский областной суд изучил материалы дела, учел мнение прокурора, защитников, и оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Контеев выходит на свободу условно-досрочно, но с установленными судом обязательствами и передается под контроль уголовно-исполнительной инспекции", - говорится в сообщении. Отмечается, что Контеев обязан самостоятельно исполнять дополнительное наказание, назначенное ему по приговору Сысертского районного суда в виде ограничения свободы на год, он должен встать на учет в уполномоченном органе, осуществляющем контроль за осужденными, не менять постоянного места жительства без уведомления и не реже двух раз в месяц "отмечаться". Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 28 июня срок содержания под домашним арестом Ларисе Контеевой, супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга, по делу о пособничестве в получении взятки и пособничестве в вымогательстве в особо крупном размере. Контеева была в международном розыске с 2012 года, поясняли РИА Новости в Свердловском областном суде.
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происшествия, екатеринбург, виктор контеев, свердловский областной суд, россия
Происшествия, Екатеринбург, Виктор Контеев, Свердловский областной суд, Россия
Бывшему вице-мэру Екатеринбурга разрешили выйти по УДО

Суд разрешил выйти по УДО бывшему вице-мэру Екатеринбурга Контееву

© РИА Новости / Екатерина Титова | Перейти в медиабанкВиктор Контеев
Виктор Контеев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Титова
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Виктор Контеев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры, оспаривающей условно-досрочное освобождение бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного по делу о покушении на убийство, вымогательстве и взяточничестве, в колонии он провел почти 14 лет, сообщает пресс-служба инстанции.
Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011 года по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве. В июне 2014 года Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Позднее, в 2022 году, Контеева обвинили еще и в покушении на убийство предпринимателя, вымогательстве, мошенничестве и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. По итогу суд увеличил ему срок до 21 года колонии строгого режима. В декабре 2024 года суд смягчил ему наказание на один год. В апреле суд в Нижнем Тагиле удовлетворил ходатайство адвоката бывшего вице-мэра об условно-досрочном освобождении - в инстанции тогда уточняли журналистам, что Контеев освобожден от дальнейшего отбывания наказания на срок шесть лет, три месяца и 26 дней, а отбытый срок наказания составил 13 лет, восемь месяцев и четыре дня. Повлияло на такое решение суда и "положительная характеристика администрации исправительного учреждения", и поведение Контеева, и его преклонный возраст, и мнение троих потерпевших, не возражающих против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного и другое. На данное постановление суда прокуратура внесла апелляционное представление.
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"Свердловский областной суд изучил материалы дела, учел мнение прокурора, защитников, и оставил постановление суда первой инстанции без изменения. Контеев выходит на свободу условно-досрочно, но с установленными судом обязательствами и передается под контроль уголовно-исполнительной инспекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Контеев обязан самостоятельно исполнять дополнительное наказание, назначенное ему по приговору Сысертского районного суда в виде ограничения свободы на год, он должен встать на учет в уполномоченном органе, осуществляющем контроль за осужденными, не менять постоянного места жительства без уведомления и не реже двух раз в месяц "отмечаться".
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 28 июня срок содержания под домашним арестом Ларисе Контеевой, супруге бывшего вице-мэра Екатеринбурга, по делу о пособничестве в получении взятки и пособничестве в вымогательстве в особо крупном размере. Контеева была в международном розыске с 2012 года, поясняли РИА Новости в Свердловском областном суде.
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ПроисшествияЕкатеринбургВиктор КонтеевСвердловский областной судРоссия
 
 
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