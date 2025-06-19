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МИД отреагировал на слова представителя телекомпании Rai об ударе по Кремлю

МИД отреагировал на слова представителя телекомпании Rai об ударе по Кремлю - РИА Новости, 19.06.2025

МИД отреагировал на слова представителя телекомпании Rai об ударе по Кремлю

Россия ожидает от итальянской телекомпании Rai извинений за слова ее представителя об "ударе по Кремлю", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:49:00+03:00

2025-06-19T15:49:00+03:00

2025-06-19T19:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия ожидает от итальянской телекомпании Rai извинений за слова ее представителя об "ударе по Кремлю", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Как минимум мы ожидаем официальных извинений от руководства телерадиокомпании Rai, но мне кажется, должны выступить и итальянские официальные лица, которые должны сказать, что это не норма для Италии — такая разнузданность и такая вседозволенность", — сказала она во время брифинга на полях ПМЭФ.На прошлой неделе директор Rai по институциональным связям, бывший телеведущий Марко Фриттелла прокомментировал пост в соцсети Х, где говорилось о том, что в Москве якобы одновременно присутствуют президент России Владимир Путин, экс-президент Сирии Башар Асад и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Фриттелла написал, что "достаточно было бы одной точной ракеты". Позже он удалил комментарий.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, италия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир путин, башар асад, москва