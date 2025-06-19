Рейтинг@Mail.ru
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 19.06.2025 (обновлено: 11:22 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/udar-2023831227.html
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей - РИА Новости, 19.06.2025
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей
Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил). РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:14:00+03:00
2025-06-19T11:22:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023808630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b55c575fb0b6957b4a07b1d6eff5eb8a.jpg
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил)."Была начата 14-ая волна комбинированной операции "Правдивое обещание 3" с использованием дронов-камикадзе и стратегических ракет. В ходе этой операции были нанесены высокоточные удары по командным центрам и разведки армии режима, расположенные рядом с одной из больниц", - говорится в заявлении, текст которого приводит гостелерадиокомпания страны IRIB.В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
иран
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023808630_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3d844f76490375aa1a6a50c4d4a6c08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тель-Авив
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей

КСИР заявил, что нанес высокоточные удары по целям в Израиле рядом с больницей

© AP Photo / Leo CorreaДым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Дым поднимается над зданием больничного комплекса Сорока после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым поднимается над зданием больничного комплекса "Сорока" после попадания в него ракеты, выпущенной из Ирана, в Беэр-Шеве, Израиль
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил).
"Была начата 14-ая волна комбинированной операции "Правдивое обещание 3" с использованием дронов-камикадзе и стратегических ракет. В ходе этой операции были нанесены высокоточные удары по командным центрам и разведки армии режима, расположенные рядом с одной из больниц", - говорится в заявлении, текст которого приводит гостелерадиокомпания страны IRIB.
В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
Вчера, 14:11
 
В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала