https://ria.ru/20250619/udar-2023831227.html

КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей

КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей - РИА Новости, 19.06.2025

КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей

Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил). РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:14:00+03:00

2025-06-19T11:14:00+03:00

2025-06-19T11:22:00+03:00

в мире

иран

израиль

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

тель-авив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023808630_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b55c575fb0b6957b4a07b1d6eff5eb8a.jpg

ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил)."Была начата 14-ая волна комбинированной операции "Правдивое обещание 3" с использованием дронов-камикадзе и стратегических ракет. В ходе этой операции были нанесены высокоточные удары по командным центрам и разведки армии режима, расположенные рядом с одной из больниц", - говорится в заявлении, текст которого приводит гостелерадиокомпания страны IRIB.В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

иран

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив