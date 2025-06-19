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КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей - РИА Новости, 19.06.2025
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей
Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил). РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:14:00+03:00
2025-06-19T11:14:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Иран нанес "высокоточные" удары по военным целям Израиля рядом с больницей, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть иранских вооруженных сил)."Была начата 14-ая волна комбинированной операции "Правдивое обещание 3" с использованием дронов-камикадзе и стратегических ракет. В ходе этой операции были нанесены высокоточные удары по командным центрам и разведки армии режима, расположенные рядом с одной из больниц", - говорится в заявлении, текст которого приводит гостелерадиокомпания страны IRIB.В четверг утром Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет, некоторые из которых попали в жилые районы Тель-Авива и пригородов. Одна из ракет попала в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Служба скорой помощи Израиля сообщила о десятках пострадавших в результате ракетной атаки.
https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тель-Авив
КСИР подтвердил нанесение ударов по целям в Израиле рядом с больницей
КСИР заявил, что нанес высокоточные удары по целям в Израиле рядом с больницей