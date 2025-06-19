https://ria.ru/20250619/udar-2023767505.html

ЦАХАЛ заявила об ударах по Тегерану

ЦАХАЛ заявила об ударах по Тегерану - РИА Новости, 19.06.2025

ЦАХАЛ заявила об ударах по Тегерану

ВВС Израиля наносят удары по Тегерану и другим районам в Иране заявила в своем Telegram-канале Армия обороны страны. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T04:13:00+03:00

2025-06-19T04:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВВС Израиля наносят удары по Тегерану и другим районам в Иране заявила в своем Telegram-канале Армия обороны страны."ВВС Израиля в настоящее время наносят серию ударов в Тегеране и другим районах в Иране", — сообщили в ЦАХАЛ. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250619/iran-2023766904.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, крейг мюррей, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте