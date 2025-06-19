https://ria.ru/20250619/uchenye-2023803051.html

В России модернизировали экспериментальный вариант фотонного вычислителя

В России модернизировали экспериментальный вариант фотонного вычислителя - РИА Новости, 19.06.2025

В России модернизировали экспериментальный вариант фотонного вычислителя

Ученые Самарского университета имени Королева разработали и испытали модернизированный экспериментальный образец фотонного вычислителя, обрабатывающего... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:41:00+03:00

2025-06-19T09:41:00+03:00

2025-06-19T09:41:00+03:00

хорошие новости

технологии

россия

самарский университет

национальный центр физики и математики (нцфм)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева разработали и испытали модернизированный экспериментальный образец фотонного вычислителя, обрабатывающего видеоданные в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров, сообщили в пресс-службе вуза. "Мы внесли в конструкцию созданного ранее экспериментального образца вычислителя ряд изменений, в результате получилась модернизированная версия с улучшенными показателями. В этой версии мы применили фазовый ввод оптического сигнала: оказалось, что он ничуть не хуже традиционного амплитудного, а по ряду задач даже намного лучше. Благодаря изменениям удалось значительно – примерно на 50%... – повысить общую энергоэффективность устройства", - сообщил профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов, слова которого приводятся в сообщении. Ученые отмечают, что за счет фазового ввода удалось убрать некоторые элементы конструкции, связанные с обработкой интенсивности оптического сигнала. Конструкция вычислителя стала проще, поэтому стало меньше возможных источников ошибок при вычислениях. Таким образом, ученые увеличили точность распознавания примерно на 1%. "Учитывая, что мы уже очень близки к 100%, каждый новый шаг по увеличению точности – это весьма сложная задача, на этом уровне увеличение на 1% является очень значительным показателем", – отметил Скиданов. Сейчас в вузе также ведется сборка опытного образца фотонного вычислителя. Устройство создается на основе схемы экспериментального образца и будет, по словам разработчиков, являться практически предсерийным образцом. Фотонный вычислитель способен обрабатывать видеоданные в сотни раз быстрее современных цифровых нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров. Это особенно важно для оперативного анализа так называемых гиперспектральных данных, изначально представляющих собой значительные по объему массивы информации. Проект создания аналоговой фотонной вычислительной системы реализуется в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ). Исследования финансируются со стороны министерства науки и высшего образования РФ и госкорпорации "Росатом".

https://ria.ru/20240809/rossija-1965134711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, самарский университет, национальный центр физики и математики (нцфм), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"