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Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:22 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tver-2023908942.html
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2025
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области
В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:22:00+03:00
2025-06-19T14:22:00+03:00
тверская область
экономика
игорь руденя
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом было подписано соглашение на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и комбинатом. Подписи поставили губернатор Игорь Руденя и представитель "Парижской коммуны" Сергей Панкин. "Новый инвестиционный проект даст мощный импульс для развития комбината и всего Вышневолоцкого округа. Планируется освоить выпуск новой продукции стратегического назначения, на 65% увеличить производительность труда, создать 500 новых рабочих мест для населения муниципалитета, в том числе для нашей молодежи. Такие проекты создают условия для того, чтобы молодые люди, получая профессию, оставались трудиться, жить, создавать семьи и воспитывать детей на родной земле", – приводит пресс-служба слова Рудени. В предыдущие два года в рамках реализации инвестпроекта предприятие было доукомплектовано оборудованием, которое позволило повысить качество продукции и вдвое увеличить ее выпуск, создать свыше 100 новых рабочих мест. Выручка комбината за два года выросла в семь раз. В ближайшие пять лет планируется дальнейшая модернизация производства и приобретение высокотехнологического современного оборудования для швейного, отделочного, основовязального, красильного участков и участка контроля качества. Комбинат "Парижская коммуна" специализируется на выпуске основовязаных и кругловязаных трикотажных полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой огнеупорной пряжи различного назначения: от спортивного ассортимента до специальных полотен технического назначения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/tver-2023841062.html
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экономика, игорь руденя
Тверская область, Экономика, Игорь Руденя
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области

Трикотажный комбинат "Парижская коммуна" модернизируют в Тверской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПодписание соглашения между правительством Тверской области и вышневолоцким трикотажным комбинатлм "Парижская коммуна" на ПМЭФ-2025
Подписание соглашения между правительством Тверской области и вышневолоцким трикотажным комбинатлм Парижская коммуна на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Подписание соглашения между правительством Тверской области и вышневолоцким трикотажным комбинатлм "Парижская коммуна" на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом было подписано соглашение на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и комбинатом. Подписи поставили губернатор Игорь Руденя и представитель "Парижской коммуны" Сергей Панкин.
Тверская область и МТС договорились о реализации инвестпроекта - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Тверская область и МТС договорились о реализации инвестпроекта
11:31
"Новый инвестиционный проект даст мощный импульс для развития комбината и всего Вышневолоцкого округа. Планируется освоить выпуск новой продукции стратегического назначения, на 65% увеличить производительность труда, создать 500 новых рабочих мест для населения муниципалитета, в том числе для нашей молодежи. Такие проекты создают условия для того, чтобы молодые люди, получая профессию, оставались трудиться, жить, создавать семьи и воспитывать детей на родной земле", – приводит пресс-служба слова Рудени.
В предыдущие два года в рамках реализации инвестпроекта предприятие было доукомплектовано оборудованием, которое позволило повысить качество продукции и вдвое увеличить ее выпуск, создать свыше 100 новых рабочих мест. Выручка комбината за два года выросла в семь раз.
В ближайшие пять лет планируется дальнейшая модернизация производства и приобретение высокотехнологического современного оборудования для швейного, отделочного, основовязального, красильного участков и участка контроля качества.
Комбинат "Парижская коммуна" специализируется на выпуске основовязаных и кругловязаных трикотажных полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой огнеупорной пряжи различного назначения: от спортивного ассортимента до специальных полотен технического назначения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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