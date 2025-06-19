https://ria.ru/20250619/tver-2023908942.html
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2025
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области
В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:22:00+03:00
2025-06-19T14:22:00+03:00
2025-06-19T14:22:00+03:00
тверская область
экономика
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023907509_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_061488c6437fa1f2421d0b2c1232f575.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом было подписано соглашение на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и комбинатом. Подписи поставили губернатор Игорь Руденя и представитель "Парижской коммуны" Сергей Панкин. "Новый инвестиционный проект даст мощный импульс для развития комбината и всего Вышневолоцкого округа. Планируется освоить выпуск новой продукции стратегического назначения, на 65% увеличить производительность труда, создать 500 новых рабочих мест для населения муниципалитета, в том числе для нашей молодежи. Такие проекты создают условия для того, чтобы молодые люди, получая профессию, оставались трудиться, жить, создавать семьи и воспитывать детей на родной земле", – приводит пресс-служба слова Рудени. В предыдущие два года в рамках реализации инвестпроекта предприятие было доукомплектовано оборудованием, которое позволило повысить качество продукции и вдвое увеличить ее выпуск, создать свыше 100 новых рабочих мест. Выручка комбината за два года выросла в семь раз. В ближайшие пять лет планируется дальнейшая модернизация производства и приобретение высокотехнологического современного оборудования для швейного, отделочного, основовязального, красильного участков и участка контроля качества. Комбинат "Парижская коммуна" специализируется на выпуске основовязаных и кругловязаных трикотажных полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой огнеупорной пряжи различного назначения: от спортивного ассортимента до специальных полотен технического назначения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/tver-2023841062.html
https://ria.ru/20250610/rudenya-2022041976.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023907509_101:0:1193:819_1920x0_80_0_0_509688976bacc0937c6e5eb1ac57190a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь руденя
Тверская область, Экономика, Игорь Руденя
Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области
Трикотажный комбинат "Парижская коммуна" модернизируют в Тверской области
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом было подписано соглашение на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и комбинатом. Подписи поставили губернатор Игорь Руденя и представитель "Парижской коммуны" Сергей Панкин.
"Новый инвестиционный проект даст мощный импульс для развития комбината и всего Вышневолоцкого округа. Планируется освоить выпуск новой продукции стратегического назначения, на 65% увеличить производительность труда, создать 500 новых рабочих мест для населения муниципалитета, в том числе для нашей молодежи. Такие проекты создают условия для того, чтобы молодые люди, получая профессию, оставались трудиться, жить, создавать семьи и воспитывать детей на родной земле", – приводит пресс-служба слова Рудени.
В предыдущие два года в рамках реализации инвестпроекта предприятие было доукомплектовано оборудованием, которое позволило повысить качество продукции и вдвое увеличить ее выпуск, создать свыше 100 новых рабочих мест. Выручка комбината за два года выросла в семь раз.
В ближайшие пять лет планируется дальнейшая модернизация производства и приобретение высокотехнологического современного оборудования для швейного, отделочного, основовязального, красильного участков и участка контроля качества.
Комбинат "Парижская коммуна" специализируется на выпуске основовязаных и кругловязаных трикотажных полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой огнеупорной пряжи различного назначения: от спортивного ассортимента до специальных полотен технического назначения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.