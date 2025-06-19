https://ria.ru/20250619/tver-2023908942.html

Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области

Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области - РИА Новости, 19.06.2025

Вышневолоцкий трикотажный комбинат модернизируют в Тверской области

В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:22:00+03:00

2025-06-19T14:22:00+03:00

2025-06-19T14:22:00+03:00

тверская область

экономика

игорь руденя

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Тверской области планируется дальнейшая модернизация вышневолоцкого трикотажного комбината "Парижская коммуна", сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом было подписано соглашение на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тверской области и комбинатом. Подписи поставили губернатор Игорь Руденя и представитель "Парижской коммуны" Сергей Панкин. "Новый инвестиционный проект даст мощный импульс для развития комбината и всего Вышневолоцкого округа. Планируется освоить выпуск новой продукции стратегического назначения, на 65% увеличить производительность труда, создать 500 новых рабочих мест для населения муниципалитета, в том числе для нашей молодежи. Такие проекты создают условия для того, чтобы молодые люди, получая профессию, оставались трудиться, жить, создавать семьи и воспитывать детей на родной земле", – приводит пресс-служба слова Рудени. В предыдущие два года в рамках реализации инвестпроекта предприятие было доукомплектовано оборудованием, которое позволило повысить качество продукции и вдвое увеличить ее выпуск, создать свыше 100 новых рабочих мест. Выручка комбината за два года выросла в семь раз. В ближайшие пять лет планируется дальнейшая модернизация производства и приобретение высокотехнологического современного оборудования для швейного, отделочного, основовязального, красильного участков и участка контроля качества. Комбинат "Парижская коммуна" специализируется на выпуске основовязаных и кругловязаных трикотажных полотен из синтетических нитей, хлопчатобумажной и смесовой огнеупорной пряжи различного назначения: от спортивного ассортимента до специальных полотен технического назначения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/tver-2023841062.html

https://ria.ru/20250610/rudenya-2022041976.html

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экономика, игорь руденя