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Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:01 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/turtsija-2024004823.html
Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак
Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак - РИА Новости, 19.06.2025
Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак
Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:01:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. Ранее Новак провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. "Турция готова увеличивать", - ответил вице-премьер на соответствующий вопрос. При этом Новак отметил, что вопрос о конкретных объемах дополнительных поставок на встрече не обсуждался, эта тема будет рассматриваться коммерческими компаниями. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, турция, россия, александр новак
ПМЭФ-2025, Экономика, Турция, Россия, Александр Новак
Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак

Новак заявил о готовности Турции увеличить закупки российского газа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Новак на ПМЭФ-2025
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Новак на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
Ранее Новак провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
"Турция готова увеличивать", - ответил вице-премьер на соответствующий вопрос.
При этом Новак отметил, что вопрос о конкретных объемах дополнительных поставок на встрече не обсуждался, эта тема будет рассматриваться коммерческими компаниями.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава "Газпрома" и гендиректор SPP обсудили поставки газа в Словакию
Вчера, 17:43
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТурцияРоссияАлександр Новак
 
 
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