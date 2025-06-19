https://ria.ru/20250619/turtsija-2024004823.html

Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак

Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак - РИА Новости, 19.06.2025

Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил Новак

Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:01:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Турция готова увеличить закупки российского газа, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ. Ранее Новак провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. "Турция готова увеличивать", - ответил вице-премьер на соответствующий вопрос. При этом Новак отметил, что вопрос о конкретных объемах дополнительных поставок на встрече не обсуждался, эта тема будет рассматриваться коммерческими компаниями. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/gaz-2023649361.html

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экономика, турция, россия, александр новак