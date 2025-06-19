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Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО - РИА Новости, 19.06.2025
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Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО
Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО - РИА Новости, 19.06.2025
Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО
Около 350 рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) с середины марта, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:35:00+03:00
2025-06-19T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 350 рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) с середины марта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Цель авиапатрулирования - выявление и оперативное тушение лесных пожаров. Мероприятия по авиамониторингу выполняются уже третий год подряд в рамках заключенного трехстороннего соглашения между правительством Москвы, авиакомпанией "Волга-Днепр" и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ. В этом году уже выполнено около 350 рейсов, благодаря информации экипажей удалось своевременно потушить почти 650 очагов возгораний", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы проводятся на территории восьми областей - Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской. В патрулировании задействованы 13 самолетов, общая протяженность 15 маршрутов составляет более 7,7 тысячи километров. "В Москве в пожароопасный период усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование, комплекс превентивных мероприятий был реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями зеленых территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО

Около 350 рейсов выполнено в рамках авиамониторинга пожарной обстановки в ЦФО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 350 рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) с середины марта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Цель авиапатрулирования - выявление и оперативное тушение лесных пожаров. Мероприятия по авиамониторингу выполняются уже третий год подряд в рамках заключенного трехстороннего соглашения между правительством Москвы, авиакомпанией "Волга-Днепр" и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ. В этом году уже выполнено около 350 рейсов, благодаря информации экипажей удалось своевременно потушить почти 650 очагов возгораний", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что работы проводятся на территории восьми областей - Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской. В патрулировании задействованы 13 самолетов, общая протяженность 15 маршрутов составляет более 7,7 тысячи километров.
"В Москве в пожароопасный период усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование, комплекс превентивных мероприятий был реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями зеленых территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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