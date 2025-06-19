https://ria.ru/20250619/tsfo-2023992419.html

Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО

Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО - РИА Новости, 19.06.2025

Около 350 рейсов выполнено в рамках авиапатрулирования ЦФО

Около 350 рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) с середины марта, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:35:00+03:00

2025-06-19T17:35:00+03:00

2025-06-19T17:35:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Около 350 рейсов выполнили экипажи компании "Волга-Днепр" в ходе авиапатрулирования территорий Центрального федерального округа (ЦФО) с середины марта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Цель авиапатрулирования - выявление и оперативное тушение лесных пожаров. Мероприятия по авиамониторингу выполняются уже третий год подряд в рамках заключенного трехстороннего соглашения между правительством Москвы, авиакомпанией "Волга-Днепр" и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ. В этом году уже выполнено около 350 рейсов, благодаря информации экипажей удалось своевременно потушить почти 650 очагов возгораний", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что работы проводятся на территории восьми областей - Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской. В патрулировании задействованы 13 самолетов, общая протяженность 15 маршрутов составляет более 7,7 тысячи километров. "В Москве в пожароопасный период усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование, комплекс превентивных мероприятий был реализован в ТиНАО - там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением - с посетителями зеленых территорий регулярно проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.

https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html

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москва, петр бирюков