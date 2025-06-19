https://ria.ru/20250619/tserkov-2023884836.html

Эстонская православная церковь раскритиковала правки закона о приходах

Эстонская православная церковь раскритиковала правки закона о приходах - РИА Новости, 19.06.2025

Эстонская православная церковь раскритиковала правки закона о приходах

Принятая накануне парламентом в Эстонии новая версия закона о церквях и приходах по-прежнему противоречит конституции и предусматривает вмешательство во... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:24:00+03:00

2025-06-19T13:24:00+03:00

2025-06-19T16:01:00+03:00

эстония

алар карис

николай балашов

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Принятая накануне парламентом в Эстонии новая версия закона о церквях и приходах по-прежнему противоречит конституции и предусматривает вмешательство во внутреннюю жизнь религиозных организаций, Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ, бывшая ЭПЦ) надеется на "взвешенное решение президента страны", говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ЭПХЦ. Предыдущая версия закона, направленного на разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви с Русской православной церковью, была возвращена в парламент президентом Эстонии. В среду парламент республики принял в третьем чтении поправки в закон о церквях и приходах в стране, передает телерадиокомпания ERR. Как отмечается, церквям продлили срок внесения изменений в уставы с двух месяцев до полугода. Парламент исключил из закона "запрет на руководство" со стороны находящегося в иностранном государстве и имеющего существенное влияние лица. ERR отмечает со ссылкой на слова президента Эстонии Алара Кариса, что такая формулировка имела слишком широкое толкование. Также парламент изменил формулировку закона таким образом, что церковь или приход не могут на основании своего устава быть экономически связанными с религиозным центром или руководством, находящимся за рубежом и представляющим угрозу Эстонии. Поправки также уточняют требования к желающим стать священнослужителем в Эстонии. Издание Postimees добавляет, что поправки должны вступить в силу после того, как о них объявит президент страны Алар Карис. Согласно ERR, за поправки проголосовали 68 депутатов, против - 17. Против голосовали Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), член партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул и еще несколько депутатов. "Эстонская Православная Христианская Церковь с сожалением констатирует, что принятая версия законопроекта содержит лишь частичные изменения, не устраняя основных противоречий с Конституцией. Закон по-прежнему предусматривает вмешательство во внутреннюю жизнь религиозных организаций, ставя их перед необходимостью принятия решений, которые могут противоречить совести и каноническому праву", - сказано в заявлении. По мнению Эстонской Православной Христианской Церкви, представление Президенту версии закона с ограниченными изменениями, не затрагивающими именно те, противоречащие Конституции положения, которые послужили причиной его первоначального отклонения, не в полной мере учитывает замечания президента и вызывает обеспокоенность относительно соблюдения конституционных принципов. "Аргументация, представленная в ходе обсуждения изменения закона в Рийгикогу (парламент - ред.), с нашей точки зрения, недостаточно отвечает на поднятые вопросы о соответствии измененного закона конституции, что может свидетельствовать о том, что правовые основы и международные стандарты защиты религиозных свобод не получили должного внимания в процессе законотворчества. Эстонская православная христианская церковь выражает надежду на то, что президент Эстонии как гарант конституции примет взвешенное решение, и желает господину Алару Карису крепости духа и мудрости в дальнейшем отстаивании правовых основ нашего государства", - призвали в Церкви. Там также пояснили, что предложение об изменении канонической принадлежности Церкви "не может обсуждаться под давлением внешних обстоятельств или в условиях правовой неопределенности". "Каноническое общение и церковная принадлежность являются вопросами глубокой духовной важности, которые должны решаться исходя из церковных традиций и канонического права, а не под влиянием политических процессов. Мы благодарны за выраженную готовность к сотрудничеству и надеемся, что в будущем, в более спокойной обстановке, возможен конструктивный диалог между всеми православными общинами Эстонии о формах взаимодействия, основанных на взаимном уважении и канонических принципах", - заключили в ЭПХЦ. Как заявил в четверг РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов, по доступным из СМИ данным, в новой редакции эстонского закона о церкви сохраняются положения, которые ведут к ограничению свободы вероисповедания - "вопросы церковного устройства не могут в светском государстве регулироваться решениями госвласти". Первоначальный вариант закона был возвращен в парламент в апреле 2025 года президентом Эстонии Аларом Карисом. Ранее парламент Эстонии принял закон предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В ЭХПЦ тогда назвали поправки ограничивающими свободу вероисповедания и направленными против нее и Пюхтицкого ставропигиального (подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) женского монастыря, и заявляли о намерении обратиться из-за этого в международные организации. Президент Алар Карис заявлял эстонской газете Postimees, что не принял поправку к закону против православной церкви, так как "в такой редакции поправка к закону противоречит параграфам 40, 48 и 11 конституции, непропорционально ограничивая свободу объединений и вероисповедания".

https://ria.ru/20250619/estoniya-2023790115.html

https://ria.ru/20250125/rpts-1995464389.html

https://ria.ru/20250410/zakharova-2010496422.html

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эстония, алар карис, николай балашов, русская православная церковь, московский патриархат