https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html

Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна

Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 19.06.2025

Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна

Армянская церковь в Москве раскритиковала в Telegram-канале премьера Никола Пашиняна за арест бизнесмена Самвела Карапетяна. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:13:00+03:00

2025-06-19T11:13:00+03:00

2025-06-19T12:00:00+03:00

армения

ереван

москва

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Армянская церковь в Москве раскритиковала в Telegram-канале премьера Никола Пашиняна за арест бизнесмена Самвела Карапетяна."Нам стало известно, что уголовный суд общей юрисдикции города Еревана, очевидно, уступив явному давлению властей, решил применить арест к Национальному благотворителю господину Самвелу Карапетяну. Преследование Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра с целью лишить Армянскую церковь поддержки своей паствы с использованием страха и угроз", — говорится в заявлении первопрестольного святого Эчмиадзина.Армянская церковь:"Просим у Господа помощи и защиты для них", — указано в сообщении.Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023610223.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023504951.html

армения

ереван

москва

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Комментарий племянника Самвела Карапетяна Самвела Карапетяна его племянник Нарек 2025-06-19T11:13 true PT0M55S

Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова. 2025-06-19T11:13 true PT1M05S

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