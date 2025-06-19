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Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 19.06.2025
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11:13 19.06.2025 (обновлено: 12:00 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tserkov-2023830257.html
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна - РИА Новости, 19.06.2025
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна
Армянская церковь в Москве раскритиковала в Telegram-канале премьера Никола Пашиняна за арест бизнесмена Самвела Карапетяна. РИА Новости, 19.06.2025
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2025-06-19T12:00:00+03:00
армения
ереван
москва
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Армянская церковь в Москве раскритиковала в Telegram-канале премьера Никола Пашиняна за арест бизнесмена Самвела Карапетяна."Нам стало известно, что уголовный суд общей юрисдикции города Еревана, очевидно, уступив явному давлению властей, решил применить арест к Национальному благотворителю господину Самвелу Карапетяну. Преследование Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра с целью лишить Армянскую церковь поддержки своей паствы с использованием страха и угроз", — говорится в заявлении первопрестольного святого Эчмиадзина.Армянская церковь:"Просим у Господа помощи и защиты для них", — указано в сообщении.Преследование Карапетяна в Армении
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Комментарий племянника Самвела Карапетяна
Самвела Карапетяна его племянник Нарек
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Захарова прокомментировала преследование в Армении Самвела Карапетяна
Захарова, комментируя в интервью РИА Новости преследование в Армении Самвела Карапетяна, напомнила, как Пашинян в 2018-м призывал власти страны капитулировать перед манифестантами. Представитель МИД вспомнила призывы нынешнего премьера Армении "признать победу революции". Сейчас же Карапетяна, со слов его адвоката, начали обвинять "в каких-то призывах к смене власти", отметила Захарова.
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армения, ереван, москва, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении , мария захарова
Армения, Ереван, Москва, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении , Мария Захарова
Армянская церковь осудила арест бизнесмена Карапетяна

Армянская церковь: арест Карапетяна это проявление антицерковных шагов Пашиняна

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Армянская церковь в Москве раскритиковала в Telegram-канале премьера Никола Пашиняна за арест бизнесмена Самвела Карапетяна.
"Нам стало известно, что уголовный суд общей юрисдикции города Еревана, очевидно, уступив явному давлению властей, решил применить арест к Национальному благотворителю господину Самвелу Карапетяну. Преследование Карапетяна является очередным проявлением антицерковных действий премьер-министра с целью лишить Армянскую церковь поддержки своей паствы с использованием страха и угроз", — говорится в заявлении первопрестольного святого Эчмиадзина.
Сторонники предпринимателя Самвела Карапетяна собрались у здания суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Сторонники Карапетяна собрались у суда, где слушается его дело
Вчера, 15:44
Армянская церковь:
  • строго осудила позорное поведение властей;
  • назвала его ударом по репутации и авторитету Еревана и ААЦ;
  • выразила полную поддержку Карапетяну и его семье.
"Просим у Господа помощи и защиты для них", — указано в сообщении.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Карапетян заявил, что не откажется от своих принципов
Вчера, 10:39

Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир".
  • Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей страны.

Пашинян ранее разместил в соцсети оскорбительные посты в адрес ААЦ и выразил недовольство ее иерархами. К нему присоединились члены правящей партии "Гражданский договор". Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Он инициировал создание координационной группы для смещения нынешнего католикоса всех армян Гарегина II, ее участников Пашинян собирается выбирать "глазами души"

  • Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • В понедельник утром СМИ сообщили, что главу ГК "Ташир" перевезли в Следственный комитет Армении и возбудили против него уголовное дело.
  • В среду суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.
  • Защита предпринимателя считает выдвинутое ему обвинение в призывах к свержению власти в Армении нелепым.
  • Адвокат подаст апелляцию на его арест сегодня-завтра.
  • Бизнесмен находится в СИЗО, у него позитивный настрой.
  • В пресс-службе офиса Карапетяна отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие.
 
АрменияЕреванМоскваСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в АрменииМария Захарова
 
 
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