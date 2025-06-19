https://ria.ru/20250619/tseny-2023914128.html

Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты

Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты - РИА Новости, 19.06.2025

Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты

Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:35:00+03:00

2025-06-19T14:35:00+03:00

2025-06-19T15:17:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921353_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_e9c43965f4d0df691461266c592ed13a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ. "Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он. "Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/meditsina-2023553308.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)