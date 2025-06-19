Рейтинг@Mail.ru
Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
14:35 19.06.2025 (обновлено: 15:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tseny-2023914128.html
Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты
Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты - РИА Новости, 19.06.2025
Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты
Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:35:00+03:00
2025-06-19T15:17:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921353_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_e9c43965f4d0df691461266c592ed13a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ. "Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он. "Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/meditsina-2023553308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921353_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2103d7779cae059b380c815a88a556a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников объяснил рост цен на некоторые продукты

Решетников объяснил рост цен на отдельные продукты увеличением доходов россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников на ПМЭФ-2025
Максим Решетников на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Максим Решетников на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.
«
"Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он.
"Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Руководитель медицинского дивизиона компании Сибур Антон Прозументов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Антон Прозументов: Россия может обеспечить себя шприцами и подгузниками
Вчера, 15:00
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала