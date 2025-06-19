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В ЦБ назвали число россиян, не пользующихся наличными

В ЦБ назвали число россиян, не пользующихся наличными - РИА Новости, 19.06.2025

В ЦБ назвали число россиян, не пользующихся наличными

Примерно 10% россиян при оплате используют исключительно безналичные расчеты, тогда как лишь чуть меньше - 9% - наоборот расплачиваются только наличными,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:47:00+03:00

2025-06-19T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Примерно 10% россиян при оплате используют исключительно безналичные расчеты, тогда как лишь чуть меньше - 9% - наоборот расплачиваются только наличными, сообщил ЦБ РФ о результатах социологического исследования за 2024 год. "Примерно 10% граждан выбирали исключительно безналичные расчеты. Почти столько же, 9%, расплачивались только наличными деньгами. Люди ценят безналичные сервисы за скорость, простоту и удобство. При этом: 77% - расплачиваются картой, 44% - предпочитают мобильные переводы и онлайн-банки 34% - используют Систему быстрых платежей", - говорится в сообщении. Регулятор отметил, что наличные выбирают, потому что оплатить ими можно в любом месте и в любое время. Кроме того, четверть опрошенных пользуются наличкой в повседневных расчетах в небольших магазинах, на рынках, в транспорте и на заправках. Также половина опрошенных держит запас банкнот и монет на случай, если нет возможности платить безналично, а треть хранит в наличных свои сбережения.

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центральный банк рф (цб рф), технологии, россия, общество, экономика, финансы, наличные деньги, система быстрых платежей (сбп)